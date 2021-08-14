口罩引爭執 北加小學生家長毆打老師

加州家長涉嫌在開學第一天因COVID強制令糾紛而毆打老師。（美聯社）

北加州 一個學區 的一名家長，在8月11日開學第一天，與學校校長就COVID-19口罩 強制令發生爭執後，與一名教師發生了 「嚴重的肢體衝突」。

「遺憾的是，一名家長擅自對校長進行口頭攻擊，並導致他（該家長）與一名教師之間發生嚴重的肢體衝突，因為該教師打算保護校長，」阿馬多爾縣聯合學區主管吉布森（Torie Gibson）在8月12日發給家長的一封信中寫到。

吉布森後進一步證實，該事件 「確實源於加州公共衛生廳CDPH制定的口罩強制令。該廳在7月發布的指導意見，要求K-12學校強制要求學生在室內戴口罩。吉布森透露，該教師因受傷在急診室接受治療，8月11日晚些時候已出院。

校長在給家長的信中寫到：「記住，我們不是制定規則或強制令的人，如果想讓我們學校的大門保持敞開，讓學生每周五天在學校上課，我們就必須遵守和執行這些規則與強制令。」

爭吵發生在Sutter Creek小學的課後接送時間。Sutter Creek警察局在8月12日下午的臉書帖子中證實，警察 「被派往當地一所小學，涉及一名家長和一名工作人員之間由COVID-19程序及口罩引起的騷亂。」

該部門表示，事件正在調查中，調查結果將轉交給阿馬多爾縣地區檢察官辦公室。吉布森表示，學區的立場是，該事件 「絕對應該被執法部門起訴。攻擊工作人員的行為在任何校園裡都是絕對不能容忍的，應在法律的最大範圍內被追究。」布森給家長的信中寫導。「我懇請大家盡最大努力放下一切情感，只以什麽對學生是最好的為重。」

紐森(Gavin Newsom)本周宣布對全加州公立和私立K-12學校的教師及工作人員進行疫苗或測試要求。

「我們理解大家情緒很高，對話很激烈。」吉布森在給阿馬多爾聯合學區家庭的信中繼續說道。「強制令是一直在變化的，所以知曉眼前的要求是至關重要的。」