我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

口罩引爭執 北加小學生家長毆打老師

編譯組／綜合13日電  
加州家長涉嫌在開學第一天因COVID強制令糾紛而毆打老師。（美聯社）
加州家長涉嫌在開學第一天因COVID強制令糾紛而毆打老師。（美聯社）

加州一個學區的一名家長，在8月11日開學第一天，與學校校長就COVID-19口罩強制令發生爭執後，與一名教師發生了 「嚴重的肢體衝突」。

「遺憾的是，一名家長擅自對校長進行口頭攻擊，並導致他（該家長）與一名教師之間發生嚴重的肢體衝突，因為該教師打算保護校長，」阿馬多爾縣聯合學區主管吉布森（Torie Gibson）在8月12日發給家長的一封信中寫到。

吉布森後進一步證實，該事件 「確實源於加州公共衛生廳CDPH制定的口罩強制令。該廳在7月發布的指導意見，要求K-12學校強制要求學生在室內戴口罩。吉布森透露，該教師因受傷在急診室接受治療，8月11日晚些時候已出院。

校長在給家長的信中寫到：「記住，我們不是制定規則或強制令的人，如果想讓我們學校的大門保持敞開，讓學生每周五天在學校上課，我們就必須遵守和執行這些規則與強制令。」

爭吵發生在Sutter Creek小學的課後接送時間。Sutter Creek警察局在8月12日下午的臉書帖子中證實，警察 「被派往當地一所小學，涉及一名家長和一名工作人員之間由COVID-19程序及口罩引起的騷亂。」

該部門表示，事件正在調查中，調查結果將轉交給阿馬多爾縣地區檢察官辦公室。吉布森表示，學區的立場是，該事件 「絕對應該被執法部門起訴。攻擊工作人員的行為在任何校園裡都是絕對不能容忍的，應在法律的最大範圍內被追究。」布森給家長的信中寫導。「我懇請大家盡最大努力放下一切情感，只以什麽對學生是最好的為重。」

紐森(Gavin Newsom)本周宣布對全加州公立和私立K-12學校的教師及工作人員進行疫苗或測試要求。

「我們理解大家情緒很高，對話很激烈。」吉布森在給阿馬多爾聯合學區家庭的信中繼續說道。「強制令是一直在變化的，所以知曉眼前的要求是至關重要的。」

口罩 學區 加州

上一則

李維體育場 舊金山49人周六迎戰堪薩斯城酋長

下一則

舊金山兇殺案15年 警懸賞25萬徵線索緝兇

延伸閱讀

洛杉磯學區下令教職員10月15日前完成疫苗接種

洛杉磯學區下令教職員10月15日前完成疫苗接種
屋崙華埠搶案 小李見義勇為中槍：我不是英雄 不後悔站出來

屋崙華埠搶案 小李見義勇為中槍：我不是英雄 不後悔站出來
紐森線上會亞裔傳媒 催票反罷免

紐森線上會亞裔傳媒 催票反罷免
罷免二階段投票 學者：恐違憲

罷免二階段投票 學者：恐違憲
金山罷免聯合學區教育委員 簽名突破門檻

金山罷免聯合學區教育委員 簽名突破門檻

熱門新聞

當局尋獲可能是柏克萊失蹤跑者克雷切克的遺體，他的華裔妻子姚珍（中）說她的最後一絲希望破滅了。（電視新聞截圖）

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：一絲希望被殘忍奪走

2021-08-06 01:03
青年見義勇為試圖阻止搶劫，被劫匪開槍擊中。（馬作林供圖）

屋崙華埠搶案 勇敢華青相助「身中2槍」幸無生命危險

2021-08-08 02:20
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

2021-08-07 02:19
買家們爭相出價，灣區以85萬元價格上市的被焚房。（電視新聞截圖）

車庫被火吞 金山核桃溪「燒焦房」85萬上市 買家搶買

2021-08-13 01:50
劫匪乘坐金色的車輛逃離現場。（台山同鄉會社安隊供圖）

金山奧克蘭華埠再爆搶劫 華裔青年見義勇為中彈

2021-08-07 20:16
洪斯比性侵8歲女童被捕。（聖荷西警方提供）

北加聖荷西男子闖入住宅 性侵8歲女童被捕

2021-08-11 17:14

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡