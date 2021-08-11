華青見義勇為養傷 藍天使募捐上萬元

華埠藍天使義工巡邏隊10日在華埠巡邏和遊行，呼籲停止針對亞裔的仇恨犯罪，保護華埠。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 日前發生惡性持槍搶劫，27歲的華裔 青年小李勇敢阻止犯罪，卻不幸被劫匪連開兩槍擊中，所幸並無大礙，目前已出院養傷。華埠藍天使 義工巡邏隊10日在華埠巡邏和遊行，呼籲停止針對亞裔的仇恨犯罪，保護華埠。同時也幫助小李募捐愛心善款。活動受到商戶和市民的熱烈支持，截至發稿時，已籌集1萬1960元。

華埠藍天使義工巡邏隊，幫助見義勇為的華人青年小李募捐善款。（記者劉先進／攝影）

記者10日看到，當天的募捐活動受到市民和商戶的大力支持。不少商戶當即拍板拿出現金，放入募捐箱。有商戶表示，綿薄之力致敬少年英雄，理所當然。

藍天使隊長鄺偉醫師表示，看到華裔青年小李勇敢站出來阻止犯罪，義工和商戶們都非常感動。為了表彰和支持小李，所以決定發起捐款活動。在9日就收到了3000多元的募捐。10日捐款的商戶和居民更是絡繹不絕，不少市民將手上僅有的零錢全部拿了出來。目前已籌到1萬1960元，11日還將繼續募捐。希望盡快轉交給小李，表彰他的見義勇為義舉。

他表示，搶劫事發時，附近有六輛警車，劫匪還是敢光天化日之下作案，可見其囂張倡狂程度。考慮到屋崙警方已掌握劫匪車牌，希望他們盡快布下天羅地網，將劫匪繩之以法，也能震懾其他不法之徒，不敢再來華埠作案。