天使島移民博物館 今年秋天「說故事」

天使島全新的移民博物館，即將在秋季對外開放。（記者李晗／攝影）

熟悉華人移民 歷史的民眾，對於舊金山灣區的天使島（Angel Island）都不會陌生。上世紀「排華法案」期間，成千上萬華人移民都曾被拘押在此，通過嚴格拷問審查，才能夠闖關進入舊金山。

如今，島上一座廢棄半世紀的醫院大樓，經過了七年的翻新之後重煥新生——成為了一座全新的博物館 ，講述美國移民的故事。

這個「天使島移民博物館」（Angel Island Immigration Museum），預計將會在今年秋季正式對外開放。目前館內已經竣工，展覽布置也都各就各位。

「天使島移民站基金會」的行政主任、泰國華裔羅愛德表示這個博物館就是為了要體現移民的毅力與堅韌。（記者李晗／攝影）

參與博物館建設的「天使島移民站基金會」（AIISF）的行政主任、泰國華裔羅愛德（Edward Tepporn）表示，維護翻新這些大樓建築，就是為了讓民眾以及下一代能夠從歷史中學習，與歷史產生共情（empathize），以及從歷史中探尋當下發生的事情的因由。

他指出，這個新的博物館，就是為了要體現移民經受的苦痛，以及體現出來的毅力與堅韌。博物館對面就是曾經的移民站拘留營房宿舍，現在也已經成為歷史遺跡博物館。兩棟大樓遙遙相望，一起呈現著美國移民的歷史。

博物館分為兩層，一樓入口也還原了當年的醫院入口的形態，分為了「歐洲裔」（European）與「非歐洲裔」（non-European）兩個入口。當年的醫院入口就是將亞裔和白人分開，因為種族歧視認為亞裔會帶有疾病。

博物館的前身是移民站醫院。（記者李晗／攝影）

在二樓，不同的展廳也講述了美國19世紀至今的移民法律、政策，以及對於移民的健康檢查等。許多的照片都顯示，華人移民被要求脫去上衣排排站好接受身體檢查。

羅愛德說，展示這些歷史，希望在未來能夠讓所有人，無論出生地或者是所講的語言是什麼，都能夠獲得尊重以及公平的對待。

值得一提的是，在博物館門口旁的華人紀念碑，近幾年因為翻新工程而沒有對外開放。如今博物館竣工，這個1979年落成的紀念碑也重新對外開放。紀念碑上寫著「別井離鄉飄流羈木屋 開天闢地創業在金門」。