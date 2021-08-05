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口罩令重啟 市民反應如何？

記者李怡／舊金山報導
市府官員重申口罩令。（記者李怡／攝影）
市府官員重申口罩令。（記者李怡／攝影）

舊金山再度恢復口罩令，這個消息似乎引發了很多的爭議和情緒：沉默、憤怒、困惑或是已經厭倦。這是一場看不到盡頭的大流行病，所帶給人們特有的倦怠。對重新實施限制的反應充斥著社交媒體，從沮喪到困惑再到無感。但對更多人來說，這些限制措施帶來了希望，並對公共衛生官員表示讚賞。讚賞他們為減少突破性病例和增加疫苗接種率而努力和行動著。

以下是來自社交媒體，部分市民關於恢復口罩令的留言節選：

我知道灣區有不止一個接種疫苗的人突破性感染，所以對我來說再戴口罩可以接受。

—羅伯托聖地亞哥 2021年8月2日

有時我覺得我厭倦了戴口罩。然後我記得我還沒有厭倦活著，所以我克服了戴口罩的問題。

—丹妮爾 2021年7月31日

其他灣區居民對公共衛生信息的不穩定狀態表示沮喪。一些人對尚未接種疫苗的人表示憤怒，許多人將最近的激增歸咎於沒有接種疫苗者。

不要侮辱我—你真的假設了很多！讓人氣憤的不是口罩。這就是我們回到這種情況的原因——拒絕接種疫苗的人。我們需要做的不僅僅是戴口罩，我們還需要提供室內用餐的疫苗接種證明。

—杰弗裡·米勒德 2021年8月2日

不@LondonBreed恨舊金山？口罩是有害的：它們剝奪了我們的人性和社會聯繫。它們的好處，尤其是接種疫苗後，可以忽略不計。為了一點點的利益而破壞人與人之間的聯繫，以防減少是那麼短視和殘忍。

—詹妮弗·勞布 2021年8月2日

我真的會神經衰弱。我接種了疫苗以恢復正常。所以我可以回到辦公室。我不想整天坐在這裡，戴著口罩，與其他接種疫苗的人在一起，保持沉默。為什麼？

—詹妮弗·勞布 2021年8月2日

這是因為我們相信未接種疫苗的人，仍會戴口罩的自覺制度不起作用。所以現在大家又要戴口罩了

—托尼·塞爾比 2021年8月2日

最重要的是，人們對口罩強制執行的反覆狀態感到困惑，不知道這場沒有硝煙的戰役會何時結束。

口罩 疫苗 灣區

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