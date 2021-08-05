金山華埠新增確診率全市最低 華裔聚居的日落區第二低

亞裔在新增病例中的比例也較低。（記者李晗／攝影）

舊金山華埠 人口密度大，環境擁擠，一直被視為是疫情高風險地區。然而，根據衛生局的數字顯示，華埠的新增的新冠病例確診率，卻是全市所有社區中的最低。

在衛生局的疫情地圖數字中，過去兩個月（5月31日至7月31日）的累計當中，華埠的每萬人中的確診個案是22人，也就是確診率大約為0.22%，屬於全市最低的水平。第二低的也是華裔聚居區是日落區、Parkside一帶，每萬人的確診個案是24人，也就是確診率大約是0.24%。

此外，亞裔 在新增案例中的比例也較低。在7月一整個月內，新增個案中的亞裔占比是15.9%，遠低於亞裔在舊金山的人口比例。白人和西語裔的占比較高，分別是34.2%和21.6%。

確診率最高的社區則是灣景、獵人角社區（Bayview Hunters Point），每萬人的確診個案是115人，即確診率達到了1.15%。第二名則是南市場（SoMa），第三名是卡斯楚（Castro）一帶。

衛生局的數字列表中則是剔除了三個社區，因為這社區中的確診人數低於20人。這個三個社區分別是普利西迪歐（Presidio），海崖區（Seacliff），以及金銀島（Treasure Island）。這個三個社區的人口基數都較小，大約是3000至4000人左右，人口密度也較小。而華埠則是地方小，人口多，達到1萬4000多人，因此人口密度較大。

現在主流的政策均是呼籲加快打疫苗 ，但是華埠每周三也依然都在堅持為民眾提供檢測資源。疫情指揮中心亞太外展聯絡員梁莉娜說，上周共計有440人來到華埠進行新冠檢測，有28個人確診。這其中可能有本地華埠居民，也可能是本地其他社區、其他縣市的人。

目前舊金山單日的新增確診平均數已經突破200例。華埠衛生局分局長白幹榮說，現在確診人數、住院人數都在上升。住院人數是接近100人，大約有14人現在是在重症監護室（ICU）。白幹榮醫師表示本地醫療系統負荷仍然還能夠應付。

但是他也說，雖然接種率的數字很高，超過八、九成，但是在華埠，始終大約有3000人沒打疫苗，在外米慎（Excelsior）、灣景區一帶，也都分別有6000多人沒打。市長布里德（London Breed）日前也宣布了流動疫苗上門的服務，即假如有5個未接種的人一起，那麼就可以申請市府的這個上門疫苗接種服務。諮詢電話是628-652-2700。