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灣區可怕交通堵塞 捲土重來

編譯組／灣區2日電
灣區交通堵塞以一種全新方式捲土重來，周末比周間平日更繁忙。(美聯社)
灣區交通堵塞以一種全新方式捲土重來，周末比周間平日更繁忙。(美聯社)

灣區惡名昭彰的可怕交通堵塞情況，近期又捲土重來，但卻不是發生在周間，而是周末。「舊金山紀事報」根據定位技術公司TomTom所做交通堵塞數據分析，灣區於周六、日發生道路擁擠，正在形成交通堵塞新趨勢。

周間平日上午與傍晚的上下班時間，以往通常是最嚴重擁擠的交通路況時段，但目前平日上下班尖峰時段路況，仍落後於疫情前的正常水平。不過，現在周末交通堵塞情形，已接近2019年水平，並在部分情況下甚至更糟。例如，今年有15天的交通擁塞情況，比2019年的同一天嚴重。其中就有12天發生在周六與周日。又以7月發生天數最多，6天中有4天發生在周六或周日，交通阻塞比一般情況嚴重。

儘管2021年周間平日交通阻塞情況約為疫情前64-81%水平，但周六與周日擁塞水平，分別約為疫情前的90%及93%水平，已接近2019年的交通情況。聖荷西每日交通阻塞仍比2019年少了55%，但周末平均堵塞情況卻增加23%。

周末交通堵塞原因尚不清楚，但在一年半疫情限制之後，灣區期待已久的今夏重啟，有更多人擁向當地與國家公園、在餐廳用餐，並且暫離開家到他處遊玩。

根據TomTom數據，不僅在灣區聖荷西和舊金山，洛杉磯、西雅圖、紐約、檀香山與邁阿密都可見到周末堵車情況，今年周末擁塞水平，甚至超過2019年。美國大部分城市的平日交通水平，尚未到達2019年疫情前水平，但今年周末交通阻塞已超越疫情前情況。

根據「大都會交通委員會」(Metropolitan Transportation Commission)2017年報告，整個灣區的平日交通阻塞情況於過去十年穩定上升。2019年的交通堵塞程度，已達到周間與周末達到可相媲美的相同水平。其中，舊金山的交通堵塞於2019年達新高。

自今年春天以來，民眾開車穿越灣區高速公路與橋墩的次數，已與疫情前相似或更多。但過去駕駛人於上下班時間時段、駕車出行的交通高峰情況已趨緩，不再受到朝九晚五通勤的既定模式限制。

疫情 灣區 舊金山

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