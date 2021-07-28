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加州州大：開學前師生須接種疫苗

編譯組╱27日電
加州州大宣布要求師生在秋季開學前必須接種疫苗。（Getty Images）
加州州大宣布要求師生在秋季開學前必須接種疫苗。（Getty Images）

加州州立大學體系(CSU)27日宣布，所有校園內師生、員工於今年秋天學校開學前，都必須接種新冠疫苗

加州州大教師日前呈送一封高達約1400個連署簽名信至校方高層，要求州大總校長卡斯楚 (Joseph Castro) 今秋開學時下令接種疫苗。州大教師對等到聯邦食品藥物管理局 (FDA) 批准後，才做出接種情況表示關切。

連署簽名信指出，如開學後，讓沒有接種疫苗的人士重返校園，這種情形就一如讓校園社區學生、教職員工坐以待斃，等待病毒侵襲。

加州州大體系共有23個校區。州大當局原來今年4月間宣布，等待食品藥物管理局批准後，才要求接種疫苗。然而目前疫情緊迫，新冠病例不斷攀升，傳染力強的Delta病毒快速擴散。州大校方不得不改弦易轍。

卡斯楚在一項聲明中指出：「我們要求州大社區全體師生、員工儘快接種疫苗，同時宣布校方要求，學校秋季開學即將開始，州大社區所有人士接種疫苗。」

加大體系上個月宣布同一政策，決定要求校園學生、教職員工接種疫苗，不再繼續等待聯邦食品藥物管理局決定。

加州州大隨後採行同一政策，州大新決定中，亦將包含校方如何處理因醫療、宗教因素，要求豁免接種疫苗規定細節。

雖然加州州大總校長卡斯楚宣布接種疫苗最後期限為9月30日。有些州大校園將於8月開學，因此疫苗接種最後期限也相對提早。

南灣聖荷西州大(SJSU)宣布，所有師生、員工必須在8月6日前輸入接種疫苗紀錄，或因醫療、宗教等因素要求豁免接種疫苗。根據聖荷西州大網站，未能遵守這些規定的學生，將面臨各種住宿或者參加校園活動的限制。

舊金山州大學生與教職員工必須要在8月13日前輸入接種疫苗紀錄，或申請豁免接種。合格豁免者學期開始後，每周必須在校園新冠病毒測試站接受檢測。

根據東灣加州州大 (CSU, East Bay) 發言人郝金斯 (Kimberly Hawkins) 所發出的電郵，東灣加州州大給予學校學生、教職員工多一點時間。校區人士必須在9月15日前輸入接種疫苗紀錄，或提出豁免申請。

疫苗 加州 聖荷西

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