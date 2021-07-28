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世界肝炎日 灣區華人社區呼籲重視

記者李晗／舊金山報導
時值世界肝炎日，灣區華裔社區代表呼籲大家重視肝炎問題。（視頻截圖）
時值世界肝炎日，灣區華裔社區代表呼籲大家重視肝炎問題。（視頻截圖）

7月28日是世界肝炎日（World Hepatitis Day）。灣區華裔社區代表召開發佈會，呼籲大家重視肝炎問題，尤其因為亞裔社區一直深受肝炎問題的困擾。

有數據顯示，在美國亞裔患有肝炎的比率較高。每12位亞裔中就有一人患有B型肝炎。根據一項2018年研究，加州慢性B型肝炎患者中，亞太裔約占88%，非洲裔次之。

在全世界範圍內，亞洲人患肝炎疾病的比率尤其高，可達三、四成。有醫師解釋是因為亞洲人居住密度大，同時飲食習慣上喜歡一起吃。

州眾議員羅達倫（Evan Low）已經推出了AB789法案，目的是為了擴充檢測與轉介治療，加大診斷與治療B型與C型肝炎。羅達倫在發佈會上說，現在需要讓大家都了解這個肝炎的問題嚴重性，提高肝炎問題的能見度（visibility），幫助弱勢社區中的成員。

現在法案已經通過了加州議會的眾議會，還在等待參議會的最終通過。羅達倫表示，州議會將會在8月的時候重新開會，他也呼籲選民能夠聯繫自己的參議員對議案表達支持。如獲通過簽署立法，加州州府將要求醫療機構提供B型與C型肝炎自願檢測，讓加州成為全美第一個提供上述醫療服務的州。

AB 789法案同時也是由史丹福大學亞裔肝臟中心共同合作起草。史丹福大學亞裔肝臟中心主任蘇啟深（Samuel So）教授也表示，在肝炎的問題上，亞裔死亡率高，所以需要重視。他建議民眾要主動向醫師了解自己的肝炎情況，做篩查。

發現B型肝炎可以通過抽血檢查。如果初步檢查有，就要再進行深度檢查，查出B型肝炎的病毒數量，引發肝癌的指數。同時還可以使用超聲波來檢查是否有肝硬化的出現，以及肝的腫瘤。

東北醫療中心移民健康總監沈愛梅（Amy Shen Tang）醫師，Hep B Free的灣區總監蘇子文（Richard So）也出席活動，呼籲社區提高重視。

亞裔 加州 史丹福大學

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