疫後顧客抱怨增 金山華埠餐飲服務業無奈

自6月15日舊金山華埠 餐飲服務業開放以來，聽到很多關於「疫情 過後，顧客真是難伺候」的聲音。很多餐廳的服務人員，都不同程度的遭到了顧客的情緒攻擊，有的是衝著服務生大喊，有的是取消訂單、一星點評，還有的提出投訴要求退款。

位於華埠華盛頓街的一間家常菜餐廳老闆說道，「顧客們可能覺得疫情已經結束了，餐館應該完全恢復正常了，覺得我們都準備好了，以最快最好的服務，笑迎天下客。實際上，我們現在經常面臨食材、酒水或是打包盒等物品供應緊張的狀況，因而難免影響對客人的服務並遭到投訴。最近一次，就是因為雞肉供應短缺，無法提供宮保雞丁這道菜，而被顧客投訴，這種情況在疫情之前是從來沒有遇到過的。」

據該餐廳工作 人員介紹，有的顧客是因為等餐食不耐煩，而朝他們大喊大叫，有的是抱怨為什麼室內可以坐的桌子這麼少，還有的人沒有緣由地在網路訂單上寫差評。

服務人員趙虹說：「可能是因為過去的一年，大家多是居家隔離的狀態，心情不太好。以前態度好的顧客沒有變，但態度不好的顧客現在更加難以應付。」

另一家供應餐食外賣的餐廳東主劉先生說：「人們期望一切都是完美的，但是我們要同時處理勞動力短缺，處理在疫情期間必須做的系統更新，同時還得兼顧外賣流程和突發狀況。希望顧客能對我們多一些理解吧，體諒我們目前面臨的困難。我都已經有六個多月沒有交房租了，所有的錢都拿來先給員工付工資了，確保他們不會辭職，繼續有工作。也請顧客們多一點理解，多點善良，多點耐心。我覺得耐心就是對我們最大的支持了。」