國際領袖基金會辦企業與領袖高峰會 多政要參加

國際領袖基金會創辦人董繼玲指出，亞裔是美國境內人口成長最快速的族群，但在商界與企業界中的代表性不足。（記者李榮／翻攝）

國際領袖基金會(ILF)今年在網上舉辦「2021國際領袖基金會企業與領袖高峰會」，以「復甦之路：共同前進」為主題，邀請美國 貿易代表戴琪、前交通部長趙小蘭、聯邦眾議員 趙美心、孟昭文等多名政商界領袖與民眾交流，分享他們的經驗，同時也鼓勵後進。

戴琪在會中表示，過去一年多來，亞太裔在新冠疫情期間面對各種挑戰，除商家倒閉，生意受損，失業等問題以外，許多人還經歷失去親友的傷痛，甚至成為仇恨犯罪的受害者。她認為，目前美國還有很多問題需要修正，但亞太裔群體的團結與堅持非常重要。她肯定許多亞太裔人士在不少領域取得了成就。

她進一步表示，自己的任務是要制定貿易政策，提升美國工作者的機會。拜登政府正在持續推動以工人為中心的貿易政策，也在深入了解各領域商家在當前貿易大環境中的處境和需求，並為中小型企業與創業者，制定能提供更多資源和支持的貿易政策。戴琪也希望亞裔 社區能團結，彼此互助。她舉例，國際領袖基金會舉辦的政商峰會，不僅讓人們能聽到政商界領袖的經驗、了解政府振興企業並與商家合作的方法，更能促進亞太裔社區彼此交流，從相似的文化背景中汲取力量，團結面對並解決難題。

趙美心則表示，連串亞裔遇襲事件促使美國覺醒，了解到反亞裔仇恨犯罪確實存在。經社區與企業領袖同心協力推動，已經起草的反亞裔仇恨新冠病毒法，經不分黨派的參眾兩院通過後，拜登總統已簽署，將改善追蹤與記錄反亞裔暴力事件的方法。

孟昭文指出，過去這一年來很多亞裔生活在恐懼之中，舉報在案的反亞裔仇恨事件就有不下6000多宗，「這情況促使亞裔團結，也才給了大家力量，推動通過新冠病毒仇恨法。」她將繼續推動反仇恨犯罪的法案，鼓勵疫苗接種、關注小商家需要、促進經濟復甦、提高亞太裔的政治參與度並擴大話語權。另外，她還正在推動立法，希望全美學校都能教授亞裔美國人的歷史。

趙小蘭今年是爐邊談話的主持人，她和聯邦眾議員金映玉（Young Kim）、聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）對話，暢論亞裔女性參政之路。她們呼籲亞裔要能發聲、參與，並鼓勵年輕學子可以從參與社區活動、關注親友需求為起點，積累實踐經驗，培養領導力。

國際領袖基金會創辦人董繼玲指出，亞裔是美國境內人口成長最快速的族群，成長比率是美國人口成長比率的4倍，預計到2060年時，亞裔人口將加倍到4700萬，加起來的購買力，到2022年將達到1.3兆。但是，在商界與企業界中，亞裔是全美代表性最低的族群。在第117屆國會中的535名眾議員中，僅有21名亞裔議員。ILF共同創辦人傑龍（Joel Szabat）則指出，從1999年董繼玲和他在北加創辦國際領袖基金會以來，核心使命始終如一：要推廣公民意識、鼓勵參與，扶持亞裔社區的下一代。

傑龍表示，基金會的使命就是要確保亞裔的聲音政府能聽得到，希望亞裔社區未來領袖能擁有所需工具，並且促使政府回應。他感謝國際領袖基金會的所有顧問多年來的努力，「這些人都是ILF學員們的模範，是傑出的美國人！」