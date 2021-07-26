防疫 中美珠心算學會戶外頒獎

因應疫情，中美珠心算學會頒獎典禮改在佛利蒙的一處公園舉行。（記者李榮／攝影）

中美珠心算學會25日上午辦理第28屆珠心算檢定合格證書暨獎學金頒獎典禮。由於新冠肺炎 （COVID-19）疫情 的關係，今年度典禮改在佛利蒙市的中央公園、於戶外以輕鬆兼顧防疫 的方式舉行。當日地點就在伊莉莎白湖畔的野餐區附近，有綠蔭又可遠眺東灣地標米慎峰（Mission Peak），會場洋溢著一片溫馨氣氛。

包括前全美中文學校聯合會長葉雲河、學會顧問王賢君，以及多位家長都到場，為學生們鼓勵祝福。由於參加的人數不少，有些路過的遊客也駐足觀看，對一字排開的閃亮獎杯感到好奇。

中美珠心算學會會長周雅莉指出，祝賀所有通過檢定合格的學生，大家都展現了學習的成就，鼓勵大家再接再厲向上提升。她表示，今年珠算檢定達到珠算十段的學生包括：Natalie Hii、Lauren Siopack、Ethan Chen，「他們努力與堅持的學習精神為其他學生樹立了榜樣。」

這次的檢定中，通過珠算或心算一級與段位以上的學生都獲得獎杯。因疫情考量不克參加的學生，證書或獎杯則由會員老師帶回分發。

另外，本年度學習績優獎學金得獎者包括：Ethan Chen、Lucas Lee、Olivia Jia Xuan Mou、Ezra Moh、Malik Wu、Augustus Soedarmono、Valerie Huang、Adam Wu、Nicholas Wang、Fiona Liu等10名學生。周雅莉與學會幹部們都鼓勵學生繼續學習，「這些都是努力不懈才有的進步成果。」

學會也指出，「社區服務獎」去年因為疫情的關係沒有頒發，今年學會為已上大學的得獎者補發，得獎者包括Kacie Fong、Kayla Luong、Ellie Kuang、Derek Chai、Kenny Chen和Stephanie Chen。新一年度的得獎者則包括Barry Leung、Eric Zhang、Divya Koya、Nicholas Wang、Howard Chen、Bedelia Law等，感謝這些同學參與珠心算中文學校教學、社區服務、文化展示推廣等活動。