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原本因疫情停業 華人特殊兒童之友咖啡店重新開幕

記者江碩涵／聖荷西報導
「Friends COFFEE & TEA」店長邱蕙君（Roxana Chiu）說，店內也有販售特殊兒的藝術作品，相當適合送禮。（記者江碩涵／攝影）
「Friends COFFEE & TEA」店長邱蕙君（Roxana Chiu）說，店內也有販售特殊兒的藝術作品，相當適合送禮。（記者江碩涵／攝影）

華人特殊兒童之友(FCSN)除了協會與實體課程恢復上課外，協會所經營的咖啡店「Friends COFFEE & TEA」也正式重新對外營業。「Friends COFFEE & TEA」店長邱蕙君（Roxana Chiu）說，咖啡店重新營業對特殊兒和她自己來說意義特別的不同，許多特殊兒透過在咖啡店工作幫忙獲得生活技能，對於咖啡店的認同感比一般人來說更為強烈。

Friends COFFEE & TEA 是華人特殊兒童之友職業訓練計畫的一部分，有不少工作是由特殊兒完成，他們不僅能獨立工作，也擁有自己的能力在咖啡店獲得生活成就感與滿足。店長邱蕙君自己也是特殊兒的媽媽，因此她更能了解特殊兒需求，以及咖啡店能給予的職業幫助。

邱蕙君說，當初她帶著女兒來參加協會活動時，陸續與協會老師、工作人員接觸，她自己則因為手藝巧、廚藝好，協會提議開咖啡店時，她幫上了忙。咖啡店開幕於2018年4月，才經營不到兩年，就遇到2020年初的疫情，只能嘎然停止，直到今年7月才能重新開幕。

邱蕙君說，以前有些特殊兒長時間在咖啡店工作，已經變成一種習慣，經過了一年多的居家避疫，他們到了現場仍忍不住想要幫忙打掃環境、煮咖啡，看到他們就會覺得特別溫馨可愛。有些特殊兒雖然表達能力或心智能力跟不上實體年紀，但手藝特別好，不僅會煮咖啡，有些甚至在美術、陶藝、繪畫、樂高、設計上有超越常人的天分，而這些作品也都放在咖啡店販售，售價也相當便宜，適合作為禮品。

邱蕙君說，以前有不少周圍居民或特殊兒的家長朋友們會到咖啡店坐坐，有些鄰居也成了常客，如今咖啡店重新開幕，對他們來說也是個興奮的好消息。希望這次重新開幕後，可以逐漸上軌道，讓特殊兒在咖啡店中能獲得更多成就感，咖啡店營運也能損益兩平，達到多贏。

「Friends COFFEE & TEA」因為是由協會經營的，因此咖啡店特別充滿人情味，尤其邱蕙君的廚藝非常好，她常常看到新飲料就能自己做出來，像是台灣之前流行的西西里檸檬冰咖啡、楊枝甘露等，都是她拿手的飲料。

「Friends COFFEE & TEA」店長邱蕙君廚藝非常好，西西里檸檬冰咖...
「Friends COFFEE & TEA」店長邱蕙君廚藝非常好，西西里檸檬冰咖啡（左）、楊枝甘露（右）都是她拿手的飲料。（記者江碩涵／攝影）
華人特殊兒童之友(FCSN)經營的咖啡店「Friends COFFEE & TE...
華人特殊兒童之友(FCSN)經營的咖啡店「Friends COFFEE & TEA」也正式重新對外營業。（記者江碩涵／攝影）
「Friends COFFEE & TEA」的外觀是由年輕的協會義工幫忙完成。（...
「Friends COFFEE & TEA」的外觀是由年輕的協會義工幫忙完成。（記者江碩涵／攝影）

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