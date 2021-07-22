打擊零售店盜竊 加州州長簽法案

紐森州長與舊金山警察局局長共同簽署針對有組織零售盜竊的法案。(電視新聞截圖)

州長紐森（Gavin Newsom）7月21日針對加州 猖獗的零售盜竊問題，簽署了一項法案。

他在洛杉磯會見了包括舊金山警察 局長史考特（Bill Scott）在內的州和地方領導人，簽署了關於針對有組織犯罪的AB331法案。這種類型的犯罪頻繁出現於當地新聞媒體的視頻：暴徒洗劫高檔商店，砸碎窗戶，並在警察到來之前逃離。

紐森指出，加州沒有州警，但有加州公路巡警CHP。該法案擴充了CHP的零售業犯罪行動小組，資源將集中在三個地區：舊金山地區，聖地牙哥和橙縣地區，以及內陸地區。CHP將增加一條舉報電話，以打擊這些類型的零售犯罪。

自2019年11月行動小組建立以來，CHP已經逮捕了超過252人，追回了1630萬美元的被盜商品。新的法律還允許在2026年前加大執法力度。

「我們需要追究責任，但我們會以一種周全和明智的方式來做，」紐森說。「我們需要看到更多的問責制，更多的執法，我們需要有相應的承諾來進行許多人所擁護的、在本州已被證明是成功的改革。」

盡管在上周的新聞發布會上，舊金山市長和警察局長表示，一些地區的犯罪率有所下降，紐森還是談到了他自己為減少加州社區的零售盜竊所做的努力。

史考特局長說，雖然這些類型的視頻流傳開來時，會給人以無法無天的感覺，但執法部門正在對這些罪行采取行動。來自舊金山市的犯罪數據實際上顯示，該市的零售業搶劫案比疫情之前略少。舊金山市警察局與該州各地的執法部門合作，在過去一年半的時間裏就追回了超過1000萬美元的被盜物品。

「事實是，今年的零售盜竊案有所下降，但這並不重要，我們必須盡職，」史考特局長說。

從本周起，近30名身穿制服的舊金山警察局警官戰略性地駐紮在熱門旅遊景點，以阻止盜竊行爲。 在Union Square，本月早些時候高端商店Neiman Marcus的手袋被盜事件備受矚目後，徒步巡邏的人員從兩名增加到六名。

根據舊金山的年中犯罪報告，汽車搶劫、嚴重襲擊和入車盜竊等犯罪行為有回升的趨勢，達到疫情前的水平，但其比率仍低於2019年的水平。