灣區電影人當製片 要拍單身男女「找伴侶」故事

灣區電影人宋姗珊（中）擔任「紐約的相親時代」的製片，刻畫現在男女找對象的故事。（記者李榮／攝影）

單身人士找對象的劇情，一直都是很受歡迎的題材，由香港 公司金柒傳媒出品（Project 7 Production）、美國本土公司Bald Eagle Entertainment Group 和Filmway共同製作發行的電視系列片「Love By Matchmaker」 (中文譯名「紐約 的相親時代」）宣布將在紐約、矽谷 和中國香港三地海選演員，預計將拍成共五季的電視劇，其中兩季在紐約拍攝，後三季在灣區完成。

灣區電影人、該片的製片人宋姗珊介紹，作為世界高科技中心，矽谷人才濟濟但男多女少，許多碼農們（工程師的自謙之語）要找對象可以說是困難重重。作為Love By Matchmaker的製片人之一，就是想要刻畫出大家找對象、相親的過程與酸甜苦辣，「我自己也曾被母親催婚，經過幾次相親後，偶然的機會被人介紹認識了另一半。」

她表示，「紐約的相親時代」故事線是描述從紐約到矽谷的一路相親，「相親成了當代青年擇偶交友的社交和生活方式的主要途徑之一。」

紐約婚介所真實故事改編

宋姗珊說，這部電視劇是由金柒傳媒金柒編劇團隊主筆，根據美國紐約婚介所發生的真實故事改編，也是反應社會現象的一部青春都市喜劇。故事講述居住在紐約的一位單身相親中介老闆，幫助大齡女青年尋找「Mr .Right」所遇到的各種奇葩趣事。在疫情逐漸緩解之際，全片將於8月底在美國紐約正式開拍，預計全劇總共五季，2021年底會在紐約完成前兩季，剩下的三季則在舊金山灣區拍攝。

她進一步指出，自新冠肺炎疫情以來，全球電影行業遭受了幾乎停擺式的重創。根據新浪財經網報導數據顯示，美國經歷了40年來國內票房的最低記錄；根據前瞻產業研究院網數據顯示，2020年中國電影票房收入下降近70%，根據香港政府統計處2018年香港服務貿易統計數字顯示，截至2020年9月29日，香港的電影院數目跌至60家，「在停滯了一年多的香港後疫情時代重振旗鼓，希望注入新鮮內容，推出紐約的相親時代。」

她表示，為了籌備2022年年初在矽谷的拍攝，金柒傳媒聯合矽谷親子教育無盈利組織KIDS及矽谷演員培訓學校The Bay to LA Actors Network在聖荷西舉辦免費演員海選；希望透過當地的演員，呈現出真實矽谷的面貌與脈動。