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台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

柯志恩南灣演講 展望台灣政局 吸引逾500人

記者李榮／灣區報導
中國國民黨副秘書長柯志恩（右）在南灣舉辦演講，吸引約500人前往。（王維提供）
中國國民黨副秘書長柯志恩（右）在南灣舉辦演講，吸引約500人前往。（王維提供）

中國國民黨副秘書長柯志恩博士應北加州華僑協會游美玉會長的邀請，介紹國民黨「親美、和日、友中」的外交政策，吸引國民黨黨員、泛藍社團、各大專校友會、台聯會500多人前往參加。柯志恩以「新冠疫情下的台灣政局變化與展望」為題，就台灣人民關切的疫苗取得、政黨支持度的消長、 12月18日四項公投、2022年地方選舉等議題，與僑胞分享最新動態。 

在海外僑胞最關心的台灣疫情問題上，柯志恩表示，民進黨在防疫上的傲慢與自滿，造成了700多位同胞失去了生命，經濟受到嚴重的打擊，使得台灣的老百姓在防疫工作的下半埸付出了慘痛的代價，「全世界施打疫苗是基本的人權，但在台灣打疫苗變成特權」。她批評，澳洲、日本、韓國、美國歐盟在今年5、6月間瘋搶疫苗時，蔡英文政府郤在坐等疫苗，甚至把政府應有的購買疫苗責任，一再拖延，更是用意識形態，處處阻止民間的購買。 

她進一步指出，為要達到群體免疫，如果原始病毒株要達到疫苗施打率67%的群體免疫目標，台灣需要3149萬劑疫苗。在應對Alpha病毒株上要達到75%的群體免目標，需要3525萬劑；應對最新的Delta病毒株上要達到更高的83%群體免疫，疫苗的需求量就要3901萬，「莫德納最新的研究，追打三劑疫苗有效對抗變種病毒，台灣更是需要7070萬劑。而現在台灣有的疫苗劑數，是遠遠不夠的。」 

柯志恩指出，蔡政府因為傲慢而被疫情擊潰，台灣從2020年12月彭博防疫韌性全世界排名第二，到2021年5月滑落第15名，到今年6月一路降到第44名，全都因為疫苗到貨延宕、阻延民間協力、不加碼莫德納、不親洽Novavax ，「這是來自世界的提醒、蔡政府聽見了嗎？」 

她指出，當新北巿有千人染疫時，國民黨的新北巿長侯友宜研擬封城時，綠營網軍卻說會「引發恐慌」，但到了高雄巿發生五人確診時，民進黨藉的高雄巿長陳其邁要直接封樓，網軍郤吹捧的說「鐵腕霸氣」。柯志恩嘲諷，當民進黨執政發生問題時，就推說「都是阿共（中國共產黨）的阻擾，或說對岸已啟動『認知作戰』；要不然就說「國民黨唱衰台灣，國民黨是中共同路人。」 反正，都是別人錯，民進黨自己沒錯。 

柯志恩說，民進黨為了護航國產疫苗，由蘇貞昌、陳時中主力唱衰國際疫苗，並由民進黨側翼掩護，企圖全力抹黑BNT，抹殺正常商業代理疫苗權的國際規範。但因疫情升高，死亡人數不斷上升，由民間團體郭台銘的永齡基金會、慈濟、佛光山等民間團體出手，共同為台灣老百姓爭取生存權，疫苗才露出曙光。在民進黨受到民間強大的壓力下，才轉向「支持民間捐贈疫苗」，但是批准永齡、台積電可以購買的BNT 疫苗，最快也要到9月底才會由德國送到台灣，「民進黨應該向台灣人民明白交待，當初聲稱買疫苗的8400億錢又到哪裡去了？」

疫苗 台灣 民進黨

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