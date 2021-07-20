史丹福研究：灣區沿海建海堤 反讓洪水氾濫

史丹福大學研究顯示，在沿海建造海堤，恐對附近社區產生環境和經濟影響。（照片：史大提供）

根據史丹福大學 自然資源計畫最新研究，如果舊金山灣區 為了因應海平面上升，在沿海建造海堤，將對附近社區造成環境和經濟影響，產生多米諾骨牌效應（Domino effect），使灣區海平面上升7呎，增加全灣區洪水 氾濫的機會，造成數億元經濟損失。

史丹福大學這項研究發表在「美國國家科學院院刊」（the National Academy of Sciences）。研究顯示，灣區有不少社區正面臨海平面上升的問題。而為了因應海平面上升，有些社區開始築堤防，來抵擋海岸線的流失。但這方法反而造成海平面上升幅度更加劇烈，而不如直接讓海平面上升，淹沒掉一些土地，這樣來得更具可行性。

這篇研究論文的作者、史丹福大學自然資源計畫首席科學家暨蓋瑞 （Anne Guerry）表示，繼續建造愈來愈高的堤防來阻擋海平面上升，是不切實際的，目標應該是如何在海平面上升的同時，與社區的生態系統相互連結。社區並要適應海平面逐漸上升的課題，才能創造出更有建樹的解決方案。

史丹福大學研究指出，到2100 年為止，灣區海平面預計將上升7呎。隨著海平面上升，將有數百萬人可能深受影響，例如建築物被埋沒、土地消失等，政府也因此正在積極尋找能同時保護社區以及挽救經濟的方法。

史丹福大學研究人員使用複雜的數學公式與模，來預測、繪製洪水路徑。他們發現，假設造堤封鎖海岸線，將造成其他社區更大的破壞。他們舉例，假設在靠近海灣底端的聖荷西市北海岸線建造堤防，以防止土地消失，結果會因為海平面上升，整個灣區社區從蘇拉諾、納巴一路到紅木城，都將面臨一旦漲潮就淹水的危機，恐怕將面臨7.23億元的經濟損害。

此外，研究指出，淹水不僅造成建築物、房屋損壞，也很有可能造成鳥類、魚類的棲息生態被破壞，甚至造成水資源汙染等問題，影響層面非常大。蓋瑞表示，灣區的各個社區可以採取戰略性方式引導洪水，而不是用高牆擋住洪水，整個計畫應該就要像生態系統一樣，要通盤性檢討及全面觀照，才能找到最好的解決方案。