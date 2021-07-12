聖荷西學生 參與紀錄片「我們的戰爭和記憶」採訪製作

學生Emmalynn Walker在2020年8月採訪老兵林華健。（周敏提供）

「我們的戰爭和記憶⎯ 第二次世界大戰中緬印戰區的華裔 士兵們」影片經過一年多的製作，其間反復修改，於今年完成。這部紀錄片的製作得到了「County of Santa Clara Historic Grant Program」的基金支持，由中華歷史協會（CHCP）出品。但事實上，影片最初的構想源於中華歷史協會與聖荷西的Orchard學區 學生的一個歷史合作項目。

周敏介紹，從2016年以來，該學區的學生在歷史老師Steve Gilbert與另一位老師Mike Bushell的帶領下，先後採訪十多位華裔老兵，積累豐富的第一手素材。影片製作人黃許玉蓮（Brenda Wong）與蘇李惠珍（Teddy Sue）於2019年底邀請她加入，擔任聯合導演與編輯。

為了真實再現華裔士兵為國而戰的真情實感，96歲的林華健（Harry Lim）與95歲的黎玉榮（Wing Lai）於去年9月新冠肺炎疫情稍為緩和時再次接受採訪。學區幾位學生除了參與老兵的採訪外，還參與了影片的製作。擔任了素材整理、腳本撰寫、平面設計和旁白等多個角色。這些學生現在不少已經進入大學，但回顧這段經歷，都覺得收穫甚豐。

他們介紹，這部紀錄片講述許多「沒有被講述過的」真實故事，也可算是美國中學歷史課教學的補充素材，符合目前加州10和11年級歷史教學的要求。柏克萊加大 老師Christopher B. Lowman博士也根據影片設計出教學指南。

目前已經有多個學區的中學歷史老師觀看過影片後，表示願意在課堂上將這部真實、感人的影片作為教學的輔助內容，「這部紀錄片所記錄的華裔士兵捨身忘死、奔赴戰場的愛國情懷，也是對當下針對華裔的仇恨犯罪和暴力事件的反擊。」