衝擊零售商、餐館、工地…聖縣工作場所疫情264起

聖他克拉拉縣COVID數據顯示250多起工作場所爆發的疫情。（美聯社）

新的數據顯示，聖他克拉拉縣在2020年和2021年記錄了200多起工作場所冠狀病毒爆發事件，提供了迄今為止最全面的情況，說明病毒在疫情 的高峰月份如何在必要行業的員工中傳播。疫情幾乎影響到每一個部門，包括零售商和雜貨店、餐館、建築工地、製造業和食品加工廠、倉庫，以及公共機構，如加州 公路巡警、加州消防局、聖荷西警察局等。縣政府提供的紀錄，強調了疫情對必要行業工人的不成比例的影響，這些工人在病毒肆虐社區時無法留在家中。

總體而言，該縣在2020年6月至2021年4月期間記錄了264起疫情，包括零售和雜貨店的68起；建築工地的45起；以及工廠和其他製造設施的49起。包括最大的Olympus America公司工地的51起病例。該縣副公共衛生官員漢（George Han）博士說，這些數據說明了病毒是如何傾向於在人們一起生活和工作的脆弱社區成員之間傳播。

雖然聖他克拉拉縣從去年6月開始要求雇主報告COVID-19病例，但直到現在才公開該縣工作場所爆發的細節。儘管法律旨在提高這些爆發的透明度，但州和許多地方衛生部門均拒絕公開工作場所爆發的數據，稱點名報告疫情的雇主有可能使個別雇員隱私被曝光。

審查該縣數據的柏克萊加大與舊金山加大聯合醫學項目名譽教授、流行病學家斯瓦茨伯格（Dr. John Swartzberg）博士說，鑒於全國的趨勢，各行業的不同情形很 「說明問題」。該校最近的一項研究證實，加州的某些行業，包括食品和農業、運輸和物流以及製造業，疫情期間工人的染疫死亡比率比一般人高。斯瓦茨伯格說：「在收銀台工作的人，天知道一天中會接觸到多少人。其共同點在於，低收入 的工作加上與公眾的大量接觸，這點讓你有持續的高風險。」

食品和商業工會第五分會戰略運動主任阿拉比（Jim Araby）懷疑，即使是聖他克拉拉縣的紀錄也很可能低估了病毒對雜貨店、食品服務和倉庫雇員的影響。關於工作場所爆發的信息應該更早、更透明地告知衛生決策部門。「如果你不知道它在哪裡發生，你就無法對抗和化解公共衛生危機，」阿拉比說。