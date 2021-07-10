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連續11年增長 聖馬刁縣房價創新高

編譯組╱灣區電
聖馬刁縣房價連續11年創新高。(圖取自電視截圖)
聖馬刁縣房價連續11年創新高。(圖取自電視截圖)

根據聖馬刁縣書記官邱奇(Mark Church)日前公告，聖馬刁縣總房地產價值於2020年達到2650億元的歷史新高，比前一年增加106億元，也是連續第11年房地產價值增長。

邱奇本月初公布聖馬刁縣2021-2022年房地產估值資料，其為截至每年1月1日、該縣所有房地產估算價值，反映整個郡縣房市成長情況。他表示，聖馬刁縣房產價值增長，最主要的原因，來自新冠疫情期間的房屋強勁需求量，帶動了獨棟房屋的價值增長。

去年一整年處在疫情中，聖馬刁縣居民大部分時間在居家避疫的強制命令下，對居住環境需求升高，帶動2020年住房價值上漲。獨棟房屋中價位漲至170萬元，比前一年增加9%。然而，公寓與連棟房屋價格則略為下降。聖馬刁房地產稅收入預計將增加至27億元。

房地產估值包括擔保(secured)以及無擔保(unsecured)部分。擔保部分包括商業、住宅與農業不動產，佔據估值地產的大部分。新商業開發與銷售、年度通貨膨脹等，都促進房產擔保類別估值增長。

邱奇指出，位在聖馬刁地區的生命科學產業公司，在2020年疫情期間持續成長，推動商業活動與建設，此一趨勢將會在未來幾年內持續下去。聖馬刁縣生命科學產業辦公室與建設開發活動，2020年分別佔據總商業活動開發項目的26%與19%。主要開發活動所在城市包括紅木城、門羅公園、南舊金山、布里斯本和聖馬刁市。

無擔保地產部分佔較小部分，僅有4%，包括商業或個人地產、位在舊金山國際機場的航空公司財產，以及其他租賃政府財產。無擔保地產佔額減少近10%，導因於舊金山國際機場商業航空公司地產價值降低、居家避疫命令迫使部分商業關閉。然而，邱奇認為，由於聖馬刁縣經濟活動多元化，經濟應該很快恢復常態。

他指出，聖馬刁縣多年以來，有很大部分房地資產來自舊金山國際機場航空產業，但航空業受到此次疫情衝擊甚鉅。不過，目前經濟多元發展的基礎下，科技與生物科學產業的經濟實力持續增漲，未來長期發展前景看好。

房地產 疫情 舊金山

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