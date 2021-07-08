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1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

長者、慢性病患者 疫苗效果恐打折扣

本報訊
Delta變種病毒繼續逞凶，公共衛生部門和科學家再次重申，接種疫苗是最好的保護方法。（讀者提供）
Delta變種病毒繼續逞凶，公共衛生部門和科學家再次重申，接種疫苗是最好的保護方法。（讀者提供）

Delta變種病毒繼續逞凶，公共衛生部門和科學家呼籲民眾接種疫苗是最好的保護方法。科學家表示，疫苗並非100%起作用，因此有些人即使接種兩次疫苗也依然感染，但至少，接種疫苗的人與不接種疫苗相比，抵抗力強太多，感染後變成重病的機率也低很多。

由於Delta在全球流行，與該變種病毒的原始發生地印度關係密切的英國，目前的疫情和疫苗接種情況也令全球矚目。

過去一周，英國的Delta感染確診病例為14萬6000例，比前一周增加72%。英國也是目前全球Delta感染人數最多的國家。英格蘭公共衛生部門的數據顯示，截至6月21日記錄的9萬2000例三角洲病例中，有117例死亡，其中50例（46%）接種了兩次疫苗。但醫生和科學家並沒有對接種疫苗的人群中明顯高的死亡比例發出警告；相反，他們表示，疫苗可提供針對該變體的實質性保護，尤其是在兩次接種後，對人體的保護力強大。

科學家們表示，這些數字支持疫苗的有效性。首先，疫苗並不是100%有效，年長體弱或免疫系統有缺陷的人，其疫苗的作用都可能大打折扣，但COVID-19疫苗對正常人非常有效。

其次，死於COVID-19的風險，隨著年齡增長而急劇增加。例如，如果疫苗將80歲老人死於COVID-19 的風險降低95%，那麼80歲老人的死亡風險可能仍高於未接種疫苗的20歲的年輕人。一些慢性疾病，如糖尿病、高血壓和肺病，也與更高的重病和死亡風險有關。

第三，隨著越來越多的人接種疫苗，感染病毒的未接種疫苗的人越來越少。如果接種疫苗的人數大於未接種疫苗的人數，那麼導致年長接種疫苗組死亡的突破性感染，可能甚至超過年輕未接種疫苗組的死亡人數。就像一個國家即便所有人接種疫苗，但病毒仍然可以以某種方式攻擊那些最容易攻擊的人。

英國的數據顯示，該國最新死亡的50病例中，所有人都在50歲及以上，沒有一個是打完疫苗的50歲以下人士。

疫苗 英國 變種病毒

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