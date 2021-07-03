金山華埠「治癒系」新壁畫揭幕 盼帶給華人更多力量

舊金山華埠新壁畫揭幕，希望帶給華人同胞更多勇氣和力量。(記者李怡╱攝影)

由中華文化中心主辦、STARTALK中文學院創作的壁畫揭幕活動，2日在舊金山畫布溫特沃斯巷（Wentworth Alley）如期舉行。這兩幅「治癒系」的壁畫吸引眾多過往遊客和居民駐足觀看。

歷史悠久的華埠 餐廳的牆上寫著「愛我們的人民，就像你愛我們的食物」，旨在講述如何接纳目前受到仇視攻擊的亞裔 社區。這幅壁畫呼籲人們行動起來，審視他們是如何消費亞洲食物和亞裔美國人的文化，但是忽視亞裔的勞動、歷史和殖民。這與目前圍繞「阻止仇恨亞裔」運動相呼應。

這幅壁畫由STARTALK中文學院和華人 藝術家鄺偉達共同製作，得到了中華文化中心的支持。中華文化中心的執行總監梁凱欣說：「藝術是文化內容鮮明有力的表達。這次的兩幅壁畫分別坐落在古老的餐廳和中藥店的牆壁上，是希望華人同胞們從身體到精神都可以得到關照和治癒。」

这幅壁畫由華人藝術家崔簡指導，由STARTALK中文學院從低年級到高年級学生共同創作完成，是對最近亞裔人受到攻擊的回應。畫中蝴蝶象徵著轉變的力量，提醒大家，要學會擁抱和接納自己的不足，並為自己受到的不公正的遭遇發聲。

崔簡受訪時表示，過去的一年對很多華人同胞來說很艱難，部分有心理創傷的人，不知道從哪裡開始尋求救助和獲得力量。希望每當他們走過這面牆的時候，能看到生活中還是有很多的美麗色彩，從而帶給他們更多的勇氣和力量。

如果民眾想了解更多關於壁畫的內容和細節，請關注中華文化中心和STARTALK中文學院的官方網站。也可以前往位於華埠的Wentworth Alley參觀瀏覽。