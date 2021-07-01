小提琴大師林昭亮 把台北音樂節搬到舊金山

台北大師星秀音樂節因台灣疫情的關係，將移師舊金山舉行，也順勢將台灣帶向國際。（台北大師星秀音樂節臉書）

著名小提琴大師林昭亮，將在7月25日至8月7日將原訂在台北舉辦的「第3屆台北大師星秀音樂節」（Taipei Music Academy & Festival，TMAF）改在舊金山 舉辦。除了音樂節的教學以外，另外也安排於舊金山音樂學院、舊金山音樂學院、以及史丹福大學 演出。

第三屆台北大師星秀音樂節原定今年7月底在台北舉辦，然因最近台灣新冠肺炎（Covid-19）疫情爆發，在藝術總監林昭亮積極奔走下，終於取得於美國 舊金山音樂學院（San Francisco Conservatory of Music, SFCM）舉辦的機會，舊金山經文處也將協助TMAF來舊金山演出的籌款事宜。

舊金山音樂學院是美國西部歷史最悠久音樂學院，以培養知名音樂家聞名全球，其中最著名為富國際聲譽⼩提琴大師艾薩克· 史坦（Issac Stern）及曼紐因（Yehudi Menuhin）。「第三屆台北大師星秀音樂節@舊金山音樂學院」錄取學生中，目前有46位將赴美繼續參與音樂節，其中台籍學生為19位，其餘學生來自美國、韓國、法國、香港、烏茲別克等不同國家。

主辦單位介紹，本次將延續原本「第三屆台北大師星秀音樂節」的教學計畫，提供密集室內樂及樂團課程，每位參與音樂節的學員，每日皆由大師們親自教學，課程包括獨奏曲目教學、樂團曲目教學、樂團甄選準備課程、音樂家素養訓練、及演奏技巧教學。除了室內樂相關課程，大師們也將與學員一同在管弦樂團中排練及演出，讓學員可以在演出過程中獲得大師們的引領與即時的指導。

此次 第3屆台北大師星秀音樂節導師包括：知名獨奏家林昭亮、紐約大都會歌劇院樂團首席詹曉昀、洛杉磯愛樂樂團首席夏立弗（Martin Chalifour）、福爾摩沙四重奏中提琴家李家瑋、林允白、福爾摩沙四重奏中提琴家陳則言、茱莉亞音樂學院教授黃心芸、福爾摩沙四重奏大提琴家黛博拉．裴（Deborah Pae）、芝加哥管弦樂團大提琴首席夏普（John Sharp）、 洛杉磯柯爾本音樂學院教授洛伊德（Peter Lloyd）、費城管弦樂團長笛首席坎納（Jeffrey Khaner）、柯蒂斯音樂學院雙簧管教授伍德漢斯（Richard Woodhams）、 芝加哥管弦樂團單簧管副首席葉強（John Bruce Yeh）、舊金山交響樂團低音管首席保羅森（Stephen Paulson）、

紐約大都會歌劇院法國號首席洛斯基（Erik Ralske）、 洛杉磯室內樂團小號首席瓦許（David Washburn）等人。

大師星秀音樂節交響音樂會預計將於7月30日（周五）晚間8時在史丹福大學演出，8月4日與7日在舊金山音樂院演出。史丹福大學的場次開放欣賞，詳情：https://live.stanford.edu/calendar/july-2021/leonard-slatkin-conducts-taipei-music-academy-and-festival-orchestra。