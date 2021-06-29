李漢文：蘋果被停刊僅冰山一角 中國想「家天下」

李漢文認為，蘋果被停刊只是冰山一角，中國最終的目標是想要建立世界新秩序。（記者李榮／攝影）

「台灣 人要惜福！」對於香港 蘋果日報無奈被停止營運一事，中華民國僑務委員李漢文28日指出，「蘋果日報被中國 共黨鏟除，只是冰山的一角罷了。共產黨中國真正想要做的就是：『共產黨家天下』。世人一定要能認清。」

李漢文表示，過去歐盟的幾任主席和美國過去民主黨執政時期的總統柯林頓、歐巴馬對共產國家中國的姑息與讓步，造成世界原本的民主政治與經濟失去平衡，也種下了禍根。中國共產黨一手指責自由民主國家干預中國人權與經濟，但另一手卻繼續以偷竊和窺伺的態度與方式取得西方國家的先進技術，一步一步發展出今天這般霸凌、對每一個國家之不可一世的態度。

在香港問題上面，李漢文觀察，從蘋果日報創辦人黎智英的被捕下獄、整個公司被迫停刊關門，可以看出中共對於壓迫人權、箝制他人的言論自由和思想，「從沒有手軟與退讓過」。其實，西方大國以前一直做著美麗的夢，認為只要跟中國做生意、談經濟，不要明言談政治，就一樣可以改變中國，讓中國走出共產主義制度、成為民主國家。然而，現在這個美麗的大夢成了白日夢，當西方國家發現中國國產黨還是中國共產黨，從未改變過其狼性與野心的時候，「各國肯定開始靠攏在一起，抵擋中國共產黨各方面有形和無形的滲透與掠奪。」

她表示，世界衛生組織、聯合國安理會、聯合國多個非營利機構都已經被中國用金錢綁架控制，更可看出共產黨中國真正想要做的就是「共產黨家天下」，不管國際規則，而是要自立門戶創立規則並用在各個國家。對於台灣來說，台灣更要自立自強，不能把全部的雞蛋放在一個籃子裡，更不需要去向中共「拜樹頭」。台灣經濟發展潛力無窮，生技、醫療、科技的排名都是一流的，「看到香港之亂，人權和言論自由被全然破壞。我們的僑胞、台灣島內人民，更應該好好珍惜台灣這塊民主自由的土地，同島一命，沒有分裂的本錢。」