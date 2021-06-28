屋崙港預算通過 新財年4.6億

屋崙港務委員會批准了2021到202財年總計4.653億的預算。比2021財年4.325億的預算增加7.6%。（視頻截圖）

加州全面重開，全球疫情 的不確定性繼續存在，屋崙 港務委員會批准了2021到202財年總計4.653億的預算 。比2021財年4.325億的預算增加7.6%。

最近幾個月，由於消費者對商品的需求空前高漲，屋崙港的海運活動增至創紀錄的水準。由疫情引起的航空和商業房地產的業務下降正在逆轉，但其速度不足以消除港口這些收入部門在新財年的不確定性。

屋崙港執行董事萬威（Danny Wan）說，儘管港口的貨運量創下新高，但考慮到旗下的屋崙國際機場航空客運量預計仍低於疫情前的水準，港口對增加預算持謹慎態度。預算策略是保持長期的財政實力和彈性，並優先考慮和規畫主要的資本計畫，目標是控制運營費用的增長，同時擴大對資本基礎設施的投資。

屋崙港2022財年的資本預算為1.029億美元。新財年重點是監管合規和基礎設施升級計畫。預算允許靈活性和流動性，以防止不確定因素。預算還支持解決可能出現的近期運營和財務挑戰。新預算包括運營費用、資本投資和債務清償。

2022財政年度，屋崙客流量預計將是2019財年、疫情前水準的55%左右。海運活動預計將比2021財政年度的預期水準增加5.5%。