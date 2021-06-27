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全美第一例 東灣安蒂奧克為排華史道歉

APAPA媒體部 / 錢曉莉報導
安蒂奧克市長索普致辭。（APAPA媒體部／王英攝影）
安蒂奧克市長索普致辭。（APAPA媒體部／王英攝影）

加州灣區的一座城市正式為曾經的排華歷史道歉，被認為是全美首次有市政府為排華歷史道歉。

東灣城市的安蒂奧克（Antioch）在上個月時，通過決議，向早期中國移民，為他們遭遇不公正的對待的事情正式道歉。官方稱這是實現種族和解的「第一步」。隨後在6月，在安蒂奧克曾經的華埠（唐人街）的遺址上，市長索普（Lamar Thorpe）和市議會成員，正式簽署了道歉的文件。

安蒂奧克市長索普簽署道歉文件之後與社區代表合影。（APAPA媒體部／王英攝影）
安蒂奧克市長索普簽署道歉文件之後與社區代表合影。（APAPA媒體部／王英攝影）

索普說：「今天，我們作為安蒂奧克市，承認我們的過去的錯誤，並尋求寬恕。」他指出，現在要隆重地與我們早期的華裔美國居民、他們的後代以及更大的亞太裔社區，就過去的不當行為進行和解，並且認為現在歡迎來到一個新的安蒂奧克，這裡為世界上所有的人種和文化提供了發展機會。

安蒂奧克人口大約有11萬，當地早期也有華人社區。據估計，在19世紀後期，華裔人口為數百人。當地的唐人街也曾經是華人的聚集地。但是後來美國排華情緒的高漲，華人要在天黑之前離開，就是華人被禁止在日落之後，在城市的街道上行走。因此華人修建了地下隧道，以便四處走動、進行社交。根據早期報紙的報導，1876年，憤怒的白人將華人從安蒂奧克趕走，然後燒毀了華埠。

亞太公共事務聯盟的創辦人尹集成（右）以及夫人黃春芳（左）也到場致辭。（APAPA...
亞太公共事務聯盟的創辦人尹集成（右）以及夫人黃春芳（左）也到場致辭。（APAPA媒體部／王英攝影）

東灣康縣的社區大學校董會主席李建表示，感謝市議會市長的勇氣，認為當天簽署這個文件是歷史性的一天，因為是美國首個市政府能夠為早期的排華行為道歉。他激動表示，145年前當時華人被迫搬走，第二天房子也都燒掉，145年過去，華人在美國的生活改善，但是歧視仍然在發生，呼籲共建一個包容和諧的社會。

康縣社區大學校董主席李建致辭。（APAPA媒體部／王英攝影）
康縣社區大學校董主席李建致辭。（APAPA媒體部／王英攝影）

加州主計長余淑婷也透過視頻致辭，形容當天是非常重要的、歷史性的一天，對她個人而言也是很重要，因為很多當年的歧視受害者，都是廣東人，而余淑婷的父母就是來自廣東。她強調，華人社區就是美國社會的一份子，感謝安蒂奧克的市政府在這件事情上的努力。

亞太公共事務聯盟（APAPA）的創辦人尹集成以及夫人黃春芳也到場致辭。尹集成盛讚安蒂奧克的市府官方的勇氣和精神。他也指出APAPA創立的宗旨就是鼓勵年輕一輩站出來參政議政，呼籲建立更多像是安蒂奧克一樣的社區。黃春芳也致辭表示，對現場與會代表的發言表示感動，同時也會極盡所能，創造一個更平等的美國社會。當天黃春芳也捐出一萬元給安蒂奧克。

多位歷史學者與社區代表，像是天使島移民站基金會行政主任羅愛德（Edward Tepporn），美華歷史學會胡佛（Justin Hoover）都有參與當天的活動。安蒂奧克目前也在計畫指定一個街區，作為華埠的歷史紀念街區，讓人銘記歷史。

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