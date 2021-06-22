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屋崙美麗湖槍擊案 警：涉幫派恩怨

記者劉先進／屋崙報導
東灣屋崙美麗湖19日晚6時22分發生槍擊，造成一名來自舊金山的22歲男子死亡，另有七人受傷。（美聯社）
東灣屋崙美麗湖19日晚6時22分發生槍擊，造成一名來自舊金山的22歲男子死亡，另有七人受傷。（美聯社）

東灣屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）美麗湖(Lake Merritt)19日晚6時22分發生槍擊，造成一名來自舊金山的22歲男子死亡，另有七人受傷，目前情況穩定。當時有近萬人聚集在湖邊歡度聯邦新假日六月節。屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）在21日的線上記者會上表示，這起槍擊案並非隨機的，相信和舊金山的兩個幫派之間的爭執和恩怨有關。警方也懸紅4萬元，希望市民能提供抓捕線索。

槍擊發生當天，市長薛麗比就發聲明表示，「今晚，在我們的美麗湖畔，一個歡樂的場合被一場毫無意義的槍枝暴力破壞。警員照顧了受害者，並在現場附近逮捕了兩名攜帶槍枝的人。調查仍在進行。我們對受害者的家人和朋友表示同情，我想感謝警官做出的快速反應。」

屋崙警方表示，曾逮捕兩名嫌疑人，有人看到他們攜帶槍枝從現場逃跑。警員隨後沒收兩支槍。但經過調查，確定被捕的兩人對槍擊事件不負責任。

屋崙警長阿姆斯壯在21日的線上記者會上表示，美麗湖槍擊案並非隨機的，相信和舊金山...
屋崙警長阿姆斯壯在21日的線上記者會上表示，美麗湖槍擊案並非隨機的，相信和舊金山的兩個幫派之間的爭執有關。（記者劉先進／翻攝）

調查警員桑切斯說，槍擊中的受害者，有的是與舊金山幫派有關係，被幫派盯上的。有的受...
調查警員桑切斯說，槍擊中的受害者，有的是與舊金山幫派有關係，被幫派盯上的。有的受害者，可能只是去美麗湖參加聚會的民眾，不幸遭遇槍擊。（記者劉先進／翻攝）

調查警員桑切斯（Leo Sanchez）表示，目前為止的調查表明，敵對的幫派或團體成員在美麗湖邊的慶祝活動中相遇，沒有證據表明參與槍擊事件的個人與屋崙幫派有聯繫。他也沒有透露舊金山兩個團體之間的爭鬥性質。

他還表示，槍擊中受害者包括槍擊致死一人，有的是與舊金山幫派有關係，被幫派盯上的。有的受害者，可能只是去美麗湖參加聚會的民眾，不幸遭遇槍擊。

阿姆斯壯表示，美麗湖槍擊與舊金山幫派暴力有關，正在與舊金山警局合作調查。目前發現，有人到屋崙來實施暴力行為。警方也逮捕了幾個關鍵人物。可以肯定的是，肇事者是多名槍手，而並非一人。事發時，美麗湖周邊有近萬人。事發的具體地點美麗湖濱2200街區，有5000人集中。槍擊案共八名受害者，他們的年齡從16歲到60多歲不等。其中一位男子22歲，來自舊金山，在醫院宣布死亡。其他受害者情況穩定。

阿姆斯壯說，由於現場集會人群多，屋崙警方一度將人手增加到60多個，同時有巡警的直升機幫忙。槍擊發生後，由於擁堵，救護車等第一反應人員很難快速進入這些地區。「現場也有人對槍擊慘劇漠不關心，繼續在救護車周圍跳舞，阻止救護車離開事發區域，延誤送受害人到醫院接受治療。但也有一些人站了起來，幫忙疏導交通。感謝他們的努力。」

槍擊發生後，救護車到現場救人。（視頻截圖）
槍擊發生後，救護車到現場救人。（視頻截圖）

阿姆斯壯表示，當天聚會上，不少人攜帶槍枝來到美麗湖。他希望向社區傳達的訊息是，通過使用武力解決對抗是不對的。

屋崙犯罪終結者組織（Crime Stoppers of Oakland）和屋崙警察局懸賞4萬元的獎金，希望市民能提供線索。警方也表示，鼓勵任何有資訊、錄影或照片的人與屋崙警局凶殺科聯繫，電話是（510）238-3821。

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