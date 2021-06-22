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1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

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聖縣完全接種疫苗者 職場不必戴口罩

記者李榮／聖荷西報導
隨著疫苗的普及，室內口罩禁令逐步放寬。（記者李榮／攝影）
隨著疫苗的普及，室內口罩禁令逐步放寬。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣衛生局21日宣布，根據加州職業安全與健康管理局（俗稱Cal/OSHA）新頒布的工作場所規定，聖他克拉拉縣衛生局也跟進，取消今年5月18日的地方衛生令。依照新的Cal/OSHA規定，工作場所法規不要求已經「完全接種疫苗」的員工佩戴面罩的規定。也就是說，「如果您是聖他克拉拉縣12歲及以上完全接種疫苗的70%的人中的一部分，通常不需要戴口罩了」。

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody）指出，許多研究證實疫苗的有效性，而「完全接種疫苗是保護自己、家人和社區免受新冠肺炎（COVID-19）侵染的最好辦法。而且，就算是面對變種的病毒，疫苗也是相當有效。」當然，如果民眾所接種的是需要兩劑次的疫苗，則必須兩劑都要接種完。如果民眾沒有完全接種疫苗，在室內還是必須佩戴面罩。

根據新的加州職業安全與健康管理局規定，如果雇主有實際的證明確認員工至少14天前完成了其疫苗接種，則員工被視為「完全接種疫苗」。

柯迪在記者會中強調，所謂的完全接種疫苗不但是完成了疫苗的注射（依照不同的疫苗可能是一劑或者兩劑），並且接種完成後又過了14天，對此雇主必須要有實際的證明。

她表示，聖他克拉拉縣在面對新冠肺炎疫情之下，表現其實非常優秀，而其中一個很重要的原因就是疫苗的普及。雖然目前還是有些社區的疫苗施打率不足，但是縣府一直在繼續努力當中。

衛生局表示，新的命令中還包括繼續保護社區的其他建議，包括未接種疫苗者應該趕緊接受疫苗、繼續鼓勵戶外的活動、呼籲未完全接種疫苗者避免旅行。另外，如果民眾沒有完全接種疫苗，請繼續定期做新冠肺炎的檢測。同時，無論有沒有接種疫苗，如果發現有新冠肺炎可能的症狀，必須立即接受檢測。

依照目前規定，在學校、托兒中心、監獄、無家可歸緊急避難所等部分場所、無論疫苗接種狀況如何，還是都需要戴口罩。

疫苗 新冠肺炎 加州

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