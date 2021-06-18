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加州解封 史丹福大學逐步開放

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學宣布，2021年6月16日起校園將逐步恢復全面開放。（記者江碩涵／攝影）
史丹福大學宣布，2021年6月16日起校園將逐步恢復全面開放。（記者江碩涵／攝影）

2020年受新冠病毒影響，史丹福大學限制了許多校園活動。除了學生不能進入校園一些區域外，校外人士也無法隨意參觀校園。隨著加州解封，史丹福大學宣布本月16日起，校園也開始逐步開放，並且歡迎社區人士回到史丹福校園。

史丹福大學表示，因應疫情而推出的校園計畫本月16日已正式結束。校園對各種戶外空間的限制也已取消，校園目前針對現況，推出「MyBuilding」計畫，內容包括針對校園內每棟建築物的安全措施與功能，以及訪客造訪等訊息通知。

史丹福大學表示，目前主校區的所有訪客停車位已同步開放，訪客也可以造訪校區，主幹道周圍也已全面開放。雖然戶外空間的限制放寬，但建築物內以及其他設施的進出，仍受到嚴謹的控制。主要是許多教職員工、學生、博士生及研究單位也開始陸續恢復正常上課與工作，也因此訪客對於造訪室內建物仍受到控制，避免影響建築物內教職員工的健康安全。

史丹福大學校長拉文（Marc Tessier-Lavigne）表示，非常感謝史丹福大學周圍社區及鄰居配合之前疫情的校園計畫，也使得史丹福大學可以在疫情期間安全、逐步地恢復更多實體課程以及研究活動。他表示，令人興奮的是，目前加州的公衛條件已獲得充分改善，歡迎更多人回到史丹福校園，同時也期待校園有更多開放的活動。

史丹福大學表示，校園也會持續評估州政府及當地政府不對發展的健康指南，也因此對於要不要戴口罩、保持社交距離以及人口密度等問題，會有更多「滾動式發展」，也會持續更新。最新的校園活動指南，可以在史丹福大學的「Health Alerts」 網站（網址：https://healthalerts.stanford.edu/covid-19/）上找到。

史丹福大學表示，校園也盡可能爭取秋季學期全面恢復正常上課與研究，隨著造訪訪客增加，也會持續改善校園的健康與安全狀況。

史丹福大學 疫情 加州

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