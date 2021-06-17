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聖荷西商場旁1建築 「超高溢價」賣出

編譯組／聖荷西16日電
這棟位於聖荷西Westfield Valley Fair和Santana Row購物商場旁的建築，以遠高於市場行情的價格賣出。（取自Google地圖）
這棟位於聖荷西Westfield Valley Fair和Santana Row購物商場旁的建築，以遠高於市場行情的價格賣出。（取自Google地圖）

聖荷西Westfield Valley Fair和Santana Row購物商場旁一棟經過翻新的建築，最近以高價成交，這個價格被房地產專家稱為反映出這個地區的「超高溢價」（very high premium）本質。

6月14日提交給聖他克拉拉縣物業登計處（Santa Clara County Recorder’s Office）的文件顯示，本地房地產投資商Brandenburg Properties和SDS NexGen Partners，透過附屬公司共同購買2910 Stevens Creek Blvd一棟商辦兩用大樓。這棟兩層樓高的大樓面積為1萬3500平方呎，成交價將近1760萬元，買方以現金付款。

Brandenburg Properties合夥人巴倫（William Baron）說：「這是一個受到Stevens Creek Boulevard商業發展帶動的黃金地段，大量私人投資推動Valley Fair和Santana Row不斷擴張發展。」

這棟大樓的賣方是University Avenue Partners。他們於2017年對這棟大樓進行了大規模翻新。

University Avenue Partners高層泰普曼（Don Tepman）說：「我們把位於Valley Fair轉角入口處旁一棟破舊的建築變成了一顆美麗的寶石。我們很高興見到Brandenburg Properties和SDS NexGen Partners成為這棟建築未來的主人和守護者。」

巴倫說：「我們的大樓感覺就像位於西聖荷西市場的重心。」

Valley Fair和Santana Row是西聖荷西兩大商業地標，這棟大樓就位於Santana Row的轉角，與Valley Fair一個新區隔街相望，Valley Fair這個新區有蘋果專賣店、Tiffany & Co.、Eataly市場和Mastro’s餐廳。

這棟大樓的每平方呎成交價超過1300元，雖然未創新紀錄，但比聖荷西一般行情高出許多，而在兩、三年前，此類大樓若以每平方呎1000元賣出，在矽谷已被視為超高價。

Marcus & Millichap首席副總裁瑟古寧（Sergunin）說：「這是超高溢價地區的行情，矽谷這一部分正是這樣的地區。」

聖荷西 投資 矽谷

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