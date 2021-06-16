我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

加州大學新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

縮小數位鴻溝 查維茲籲州府速通過70億寬帶投資

記者陳程威／聖荷西報導
聖縣議員查維茲呼籲州府儘速通過70億元投資寬帶。（記者陳程威／攝影）
聖縣議員查維茲呼籲州府儘速通過70億元投資寬帶。（記者陳程威／攝影）

加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署終止加州疫情的各項限制措施的行政命令於15日正式生效。但疫情下不斷加深的數位鴻溝仍然引人關注。公用事業委員會(Public Utilities Commission) 估計，有230萬加州民眾沒有高速網路服務。其中低收入、西語裔、非裔、原住民和農村地區人口受到了不成比例影響。此前紐森就提出了將投入70億元用以升級加州的網路設施，包括投資40億元建立覆蓋全州的網路系統，將為加州的每一個社區提供可負擔的寬帶服務。

聖他克拉拉縣縣議員查維茲（Cindy Chavez)領導的加州地方領袖聯合呼籲州府盡快通過類似立法。查維茲表示，縮小數位鴻溝的最佳時機是25年前，也就是網路科技迅速發展之初。但第二好的時機就是現在。

前加州主計長，現「加州前進」（California Forward’s Leadership Council）聯合主席江俊輝（John Chiang）表示，可靠的寬帶網絡不應該是奢侈品，而應該是所有加州人必備的現代必需品。必須投入相關資源提升加州的網路基礎設施。

江俊輝說，孩子、家庭、社區和企業都需要高速可靠的網路。任何拖延都將不成比例的影響到受益群體。

洛杉磯縣縣議員米歇爾（Holly Mitchell)表示，僅在洛杉磯第二選區就有多達30%的居民家中沒有互聯網服務。「需要採取大膽的行動，縮減相關的數位鴻溝」！她表示，擴大的不平等嚴重傷害了有色人種社區權益。

根據紐森的「重振加州計畫」，加州將利用將州盈餘和聯邦基金投資70億元擴大寬帶基礎設施，目標是建立覆蓋全州的可負擔網路寬帶計畫。從而改善包括部分偏鄉網路設施不足，並將提供資金給地方政府與原住民部落，用以解決從寬帶到家庭的最後一哩路。

地方領袖認為，該項計畫將會促進加州的經濟增長，幫助更多的加州民眾，通過增強在互聯網服務領域的競爭，從而提高加州民眾互聯網服務，並增加未來的收入。它還將通過在互聯網服務領域增加競爭，提高加州民眾的互聯網支付能力。

加州 紐森 疫情

上一則

Frameline同志影展 「聚焦台灣」展現台片創意

下一則

金山人語／UFO研究報告即將出爐

延伸閱讀

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用

加州推數位「疫苗認證」 紐森：非疫苗護照、不強迫用
世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩

世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩
加州重啓 部分場所仍需戴口罩 州長也建議戴口罩更安全

加州重啓 部分場所仍需戴口罩 州長也建議戴口罩更安全
慶祝全面重啟 加州州長抽出十人每人150萬疫苗樂透獎

慶祝全面重啟 加州州長抽出十人每人150萬疫苗樂透獎
加州迎接重開 8項須知要注意

加州迎接重開 8項須知要注意

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州15日迎接重開 8項須知要注意

2021-06-15 00:15
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知