縮小數位鴻溝 查維茲籲州府速通過70億寬帶投資

聖縣議員查維茲呼籲州府儘速通過70億元投資寬帶。（記者陳程威／攝影）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）簽署終止加州疫情 的各項限制措施的行政命令於15日正式生效。但疫情下不斷加深的數位鴻溝仍然引人關注。公用事業委員會(Public Utilities Commission) 估計，有230萬加州民眾沒有高速網路服務。其中低收入、西語裔、非裔、原住民和農村地區人口受到了不成比例影響。此前紐森就提出了將投入70億元用以升級加州的網路設施，包括投資40億元建立覆蓋全州的網路系統，將為加州的每一個社區提供可負擔的寬帶服務。

聖他克拉拉縣縣議員查維茲（Cindy Chavez)領導的加州地方領袖聯合呼籲州府盡快通過類似立法。查維茲表示，縮小數位鴻溝的最佳時機是25年前，也就是網路科技迅速發展之初。但第二好的時機就是現在。

前加州主計長，現「加州前進」（California Forward’s Leadership Council）聯合主席江俊輝（John Chiang）表示，可靠的寬帶網絡不應該是奢侈品，而應該是所有加州人必備的現代必需品。必須投入相關資源提升加州的網路基礎設施。

江俊輝說，孩子、家庭、社區和企業都需要高速可靠的網路。任何拖延都將不成比例的影響到受益群體。

洛杉磯縣縣議員米歇爾（Holly Mitchell)表示，僅在洛杉磯第二選區就有多達30%的居民家中沒有互聯網服務。「需要採取大膽的行動，縮減相關的數位鴻溝」！她表示，擴大的不平等嚴重傷害了有色人種社區權益。

根據紐森的「重振加州計畫」，加州將利用將州盈餘和聯邦基金投資70億元擴大寬帶基礎設施，目標是建立覆蓋全州的可負擔網路寬帶計畫。從而改善包括部分偏鄉網路設施不足，並將提供資金給地方政府與原住民部落，用以解決從寬帶到家庭的最後一哩路。

地方領袖認為，該項計畫將會促進加州的經濟增長，幫助更多的加州民眾，通過增強在互聯網服務領域的競爭，從而提高加州民眾互聯網服務，並增加未來的收入。它還將通過在互聯網服務領域增加競爭，提高加州民眾的互聯網支付能力。