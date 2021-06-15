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田長霖講座 Best Buy前執行長談企業經營領導

記者李榮／灣區報導
Best Buy前執行長、哈佛商業評論暢銷書作者喬利（Hubert Joly）將在田長霖講座分享。（美西玉山提供）
Best Buy前執行長、哈佛商業評論暢銷書作者喬利（Hubert Joly）將在田長霖講座分享。（美西玉山提供）

美西玉山科技協會將於18日下午5時至6時舉行田長霖講座，邀請Best Buy前執行長、哈佛商業評論暢銷書作者喬利（Hubert Joly）以「企業之心（The Heart of Business）」為題，談企業永續經營之道，反敗為勝，以「人」為本的領導力等企業經營方法與哲學面向的議題。美西玉山理事長謝忠高也會在講座中與喬利對話，協會並會送出50本喬利的著作給參與者。

本次活動由美西玉山科技協會主辦，全球玉山和台灣玉山科技協會協辦，並將亞洲同步線上舉行。報名可上玉山官網。謝忠高指出，在對談的安排上，希望聽眾不僅能第一手聆聽喬利的分享，還能產生共鳴，感受到新的靈感。

美西玉山理事長謝忠高會與喬利（Hubert Joly）對談。（美西玉山提供）
美西玉山理事長謝忠高會與喬利（Hubert Joly）對談。（美西玉山提供）

喬利在商業領域上非常成功。他是麥肯錫最年輕的合夥人，並被哈佛商業評論評為「世界上表現最佳的100位 CEO」、Barron周刊也評為「全球前30位CEO」，在Glassdoor的年度員工票選更是「美國十大CEO 」。喬利在「企業之心」一書中不藏私地分享心路歷程，並強調以人與愛為出發的企業之心，才是正道。這也正是人們在創造自我價值時，最為可貴之處。

當日他會從友善地管理零售和數位平台開始，分享自己人生旅程和企業經營理念。曾與喬利在哈佛管理學院課程近身接觸的玉山理事黃安利指出，她在這次協助邀請演講的的過程中，更加感受喬利的個人魅力與親和力，「喬利不僅讓Best Buy起死回升，更成為他個人追求心靈成長的特殊旅程。」

謝忠高指出，玉山團隊用心安排每場活動，希望對社區帶來正面影響力。講座中喬利會從如何成為麥肯錫最年輕的合夥人開始，繼而分享經營國際酒店集團卡爾森公司，最終成為Best Buy執行長再成功轉虧為盈的經驗，「相信從他的分享中，讓人們更能對自我成長、生涯目標和所處的世界做更好的準備。」

論壇免費參加。活動將以英文進行。除上玉山網站之外，也可報名連結: https://www.eventbrite.com/e/heart-of-business-be-it-in-hospitality-retail-or-digital-platforms-tickets-153590714963?aff=PressRelease

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