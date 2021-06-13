我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.9%成人 完全接種疫苗

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

高敘加態度已變 LGBTQIA+族群仍不諒解

記者陳程威／佛利蒙報導
高敘加面臨LGBTQIA+族群的抗議。（本報檔案照）
高敘加面臨LGBTQIA+族群的抗議。（本報檔案照）

佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）宣布參選州參議院第10選區的席位後，她之前對LGBTQIA+社群的態度也被人拿出來作文章。事實上，高敘加競選網站明確表示，她支持「支持LGBTQ群體的公民權利以及支持女性的選擇權。」在她之前曾反對將5月22日定為LGBTQIA+社區領袖米爾克日，這段過往讓LGBTQIA+社群至今難以釋懷，但如今態度已經改變。

高敘加目前已經獲得包括聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）在內多位區內政治人物的支持，但阿拉米達縣民主黨黨部本月初通過了一項緊急決議，重申阿縣民主黨對於LGBTQIA+社群的支持。值得注意的是，6月是用來慶祝LGBTQIA+社群的驕傲月，阿縣民主黨正在制定一項相關草案，禁止該縣民主黨黨部為反LGBTQIA+的政治人物背書。據了解，這一決定將在8月份的黨部會議上討論。

對此，高敘加在推特上回應，她一直支持LGBTQIA+社群，並多次參加他們的活動，關係良好。

阿縣民主黨並沒有直接公開點名高敘加，但黨部多位委員則提到高敘加的名字。這項決議最先由馬洛里(Shuen-Mallory)以及關蘭斯（Lance Kwan）所撰寫。決議聲明中表示，「地方黨部不得支持任何反對LGBTQIA+群體的候選人。」

關蘭斯表示，「在高敘加宣布參選的第二天就宣布採取緊急決議，是為了展現LGBTQIA+社區內民主黨人的團結一致。」同樣也是縣民主黨委員的克魯嘉（Annie Koruga）也表示，無法諒解高敘加過去的行為。

反對高敘加的人士表示，高敘加任學區委員時，拒絕將5月22日定為民權領袖同時LGBTQIA+社區領袖的米爾克日。2011年時，高敘加也曾投票禁止將「美國天使」（Angels in America）納入課堂。

但高敘加的立場事實上已經改變。2019年高敘加競選連任市長時，她加入了民主黨。其競選州議員的網站上更明確表示，支持「安全、友好的社區並且擁抱社區的多樣性。同時支持移民以及有色人種社區，支持LGBTQ群體的公民權利以及支持女性的選擇權。」

民主黨 社群 美國

上一則

讀者來函／美國學生如何在課堂上認識中國

下一則

加州山火頻發 安全補助申請6/18截止

延伸閱讀

香港接種疫苗年齡降低至12歲 預約上升1成

香港接種疫苗年齡降低至12歲 預約上升1成
陳海靈參選2021紐約市20選區法拉盛市議員

陳海靈參選2021紐約市20選區法拉盛市議員
陳麥潔明主持線上慈善演唱會「憑著愛與社區好友齊頌親恩」 6/12在YouTube頻道Live呈獻

陳麥潔明主持線上慈善演唱會「憑著愛與社區好友齊頌親恩」 6/12在YouTube頻道Live呈獻
紐時：川普政府曾向蘋果要民主黨議員通訊資料

紐時：川普政府曾向蘋果要民主黨議員通訊資料
日落公園38選區 民主黨激進vs.保守派選情激烈

日落公園38選區 民主黨激進vs.保守派選情激烈

熱門新聞

臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲