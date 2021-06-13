高敘加態度已變 LGBTQIA+族群仍不諒解

高敘加面臨LGBTQIA+族群的抗議。（本報檔案照）

佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）宣布參選州參議院第10選區的席位後，她之前對LGBTQIA+社群 的態度也被人拿出來作文章。事實上，高敘加競選網站明確表示，她支持「支持LGBTQ群體的公民權利以及支持女性的選擇權。」在她之前曾反對將5月22日定為LGBTQIA+社區領袖米爾克日，這段過往讓LGBTQIA+社群至今難以釋懷，但如今態度已經改變。

高敘加目前已經獲得包括聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）在內多位區內政治人物的支持，但阿拉米達縣民主黨 黨部本月初通過了一項緊急決議，重申阿縣民主黨對於LGBTQIA+社群的支持。值得注意的是，6月是用來慶祝LGBTQIA+社群的驕傲月，阿縣民主黨正在制定一項相關草案，禁止該縣民主黨黨部為反LGBTQIA+的政治人物背書。據了解，這一決定將在8月份的黨部會議上討論。

對此，高敘加在推特上回應，她一直支持LGBTQIA+社群，並多次參加他們的活動，關係良好。

阿縣民主黨並沒有直接公開點名高敘加，但黨部多位委員則提到高敘加的名字。這項決議最先由馬洛里(Shuen-Mallory)以及關蘭斯（Lance Kwan）所撰寫。決議聲明中表示，「地方黨部不得支持任何反對LGBTQIA+群體的候選人。」

關蘭斯表示，「在高敘加宣布參選的第二天就宣布採取緊急決議，是為了展現LGBTQIA+社區內民主黨人的團結一致。」同樣也是縣民主黨委員的克魯嘉（Annie Koruga）也表示，無法諒解高敘加過去的行為。

反對高敘加的人士表示，高敘加任學區委員時，拒絕將5月22日定為民權領袖同時LGBTQIA+社區領袖的米爾克日。2011年時，高敘加也曾投票禁止將「美國 天使」（Angels in America）納入課堂。

但高敘加的立場事實上已經改變。2019年高敘加競選連任市長時，她加入了民主黨。其競選州議員的網站上更明確表示，支持「安全、友好的社區並且擁抱社區的多樣性。同時支持移民以及有色人種社區，支持LGBTQ群體的公民權利以及支持女性的選擇權。」