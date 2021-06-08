「立足矽谷、前進台灣」講座 i-Taiwan 9日線上開講

北加州台灣青商會前會長吳家宇將舉辦「立足矽谷、前進台灣」講座。（僑教中心提供）

為增進海外僑青瞭解回台創業、投資 相關資訊，金山灣區華僑文教服務中心邀請2021全球青商潛力之星、北加州台灣 青商會前會長、MVP Fastlane創辦人吳家宇，舉辦「立足矽谷、前進台灣」講座，分享他在美國 留學畢業後，擔任工程師、成立新創軟體公司的心路歷程，以及提供協助多間美國新創公司技術建構、招募台灣工程師人才，並且到台灣投資的經驗談。

僑教中心指出，蔡英文總統2018年訪問中華民國友邦巴拉圭及貝里斯、在8月12日過境洛杉磯時，曾與台僑第二代年輕人座談，之後針對如何吸引青年回台工作及投資之議題，指示由僑務委員會擔任窗口整合資訊與資源，提供海外僑胞諮詢。僑務委員會在全球16處僑教中心設立「i臺灣窗口」，強化對於僑青的諮詢服務功能，同時針對美加地區僑界青年想要回國服務、投資、就學，或是想要瞭解國內經貿、科技相關政策訊息，提供相關聯繫服務。

南灣僑教中心表示，中心2020年因應疫情，辦理了三場線上講座，包括經貿及領務相關議題，引起熱烈迴響。今年再度規畫返台創業、就業系列，第一場於6月9日，由吳家宇分享新創公司與台灣鏈結的相關經驗。第二場規畫於6月26日，將說明就業金卡的申請及好處，詳細資訊後續公布。

此外，為增進海外僑胞認識僑委會僑胞卡，也幫助緩解本地區僑胞卡特約商店在疫情期間經營困難，報名參加講座活動並如期於線上參加的前50名僑胞朋友，有機會獲得灣區僑胞卡特約商店餐券。第一場次獲得的餐券在6月30日前均可使用。

活動時間：6月9日下午6時30分。講座報名連結： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLF8KaWc0VMI_h5XxR6qToNOGpelX0iWfm9hc-mIFpIxcAVQ/viewform?usp=pp_url