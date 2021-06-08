我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

「立足矽谷、前進台灣」講座 i-Taiwan 9日線上開講

記者李榮／灣區報導
北加州台灣青商會前會長吳家宇將舉辦「立足矽谷、前進台灣」講座。（僑教中心提供）
北加州台灣青商會前會長吳家宇將舉辦「立足矽谷、前進台灣」講座。（僑教中心提供）

為增進海外僑青瞭解回台創業、投資相關資訊，金山灣區華僑文教服務中心邀請2021全球青商潛力之星、北加州台灣青商會前會長、MVP Fastlane創辦人吳家宇，舉辦「立足矽谷、前進台灣」講座，分享他在美國留學畢業後，擔任工程師、成立新創軟體公司的心路歷程，以及提供協助多間美國新創公司技術建構、招募台灣工程師人才，並且到台灣投資的經驗談。

僑教中心指出，蔡英文總統2018年訪問中華民國友邦巴拉圭及貝里斯、在8月12日過境洛杉磯時，曾與台僑第二代年輕人座談，之後針對如何吸引青年回台工作及投資之議題，指示由僑務委員會擔任窗口整合資訊與資源，提供海外僑胞諮詢。僑務委員會在全球16處僑教中心設立「i臺灣窗口」，強化對於僑青的諮詢服務功能，同時針對美加地區僑界青年想要回國服務、投資、就學，或是想要瞭解國內經貿、科技相關政策訊息，提供相關聯繫服務。

南灣僑教中心表示，中心2020年因應疫情，辦理了三場線上講座，包括經貿及領務相關議題，引起熱烈迴響。今年再度規畫返台創業、就業系列，第一場於6月9日，由吳家宇分享新創公司與台灣鏈結的相關經驗。第二場規畫於6月26日，將說明就業金卡的申請及好處，詳細資訊後續公布。

此外，為增進海外僑胞認識僑委會僑胞卡，也幫助緩解本地區僑胞卡特約商店在疫情期間經營困難，報名參加講座活動並如期於線上參加的前50名僑胞朋友，有機會獲得灣區僑胞卡特約商店餐券。第一場次獲得的餐券在6月30日前均可使用。

活動時間：6月9日下午6時30分。講座報名連結： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLF8KaWc0VMI_h5XxR6qToNOGpelX0iWfm9hc-mIFpIxcAVQ/viewform?usp=pp_url

台灣 投資 美國

上一則

年賺4.1億 DoorDash華裔徐迅 舊金山CEO薪資第1

下一則

乾旱加劇缺水嚴重 聖他克拉拉縣恐將限水

延伸閱讀

經濟重啟 灣區齊漲 食品、機票較一年前上漲3.8%

經濟重啟 灣區齊漲 食品、機票較一年前上漲3.8%

灣區設「住房管理局」 盼州府撥款1850萬

灣區設「住房管理局」 盼州府撥款1850萬
前矽谷電腦工程師製作系列電音曲 在台灣樂壇出道

前矽谷電腦工程師製作系列電音曲 在台灣樂壇出道
關心台灣疫情 僑胞想幫忙 僑委會感謝

關心台灣疫情 僑胞想幫忙 僑委會感謝
疫後矽谷樣貌改 混合辦公成趨勢

疫後矽谷樣貌改 混合辦公成趨勢

熱門新聞

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

2021-05-31 19:11
舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
加州卡車司機短缺，貨運公司提供多項福利搶人。（Getty Images）

還在學程式設計？現在卡車司機才好賺

2021-05-31 02:14
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭、都布林連環搶 華人遭跟蹤入室劫財槍擊

2021-06-04 01:20
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

2021-06-05 00:23
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術