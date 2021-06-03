我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

蘋果高層隱藏式攜槍執照行賄？ 聖他克拉拉縣法官撤案

編譯組╱灣區2日電
聖他克拉拉縣法官撤銷蘋果高層隱藏式攜槍執照賄賂聖縣警長辦公室一案。(圖取自聖縣警長辦公室臉書)
聖他克拉拉縣法官撤銷蘋果高層隱藏式攜槍執照賄賂聖縣警長辦公室一案。(圖取自聖縣警長辦公室臉書)

聖他克拉拉縣法官日昨撤銷針對一起涉及蘋果公司高層的刑事案件。該名高層被指控賄賂警察局主管，以獲取隱藏式攜槍許可證。蘋果公司的全球安全長摩爾（Thomas Moyer）去年11月被大陪審團起訴，指控他同意協助向聖他克拉拉縣警長辦公室捐贈200台iPad，以換取隱藏式攜槍執照。這些許可證少見地由警長史密斯(Laurie Smith)發給。

摩爾的律師試圖於今年3月駁回此案，高等法院法官葛夫恩(Eric Geffon)於1日裁決中表示同意。他在裁決書中寫道，基於證據，大陪審團無法合理得出結論，摩爾捐贈iPad足以影響隱藏式攜槍許可證發放、而存在賄賂意圖。因為他沒有不當得利。

儘管摩爾的律師從未對iPad捐贈以及摩爾努力為保安人員爭取隱藏式攜槍許可證提出異議，但一直維持兩者之間沒有連結關係的說法，稱捐贈iPad並非為了交換隱藏式攜槍執照。律師史瓦森(Ed Swanson)表示，蘋果捐贈iPad支持警長辦公室，他們也在尋求隱藏式攜槍許可，兩件事沒有關聯。不是交換條件。

摩爾透過律師發出書面聲明，感謝法庭、蘋果公司與其他人。感謝法庭詳細考量此案，讓他可繼續過生活。也感謝蘋果公司、朋友與家人的堅定支持。

上訴法院法官上周裁定，地檢處不能因為南灣律師舒姆(Christopher Schumb)與聖縣地方檢察長羅森(Jeff Rosen)間的友誼及籌款努力，而起訴被告與舒姆。總檢察長辦公室目前正計畫起訴舒姆案件。上周，羅森曾在「水星報」發表聲明，指出裁決是與被指控罪行實質無關的程序變更。

此案其他被告包括另一名律師、商業主、2名警長史密斯核心圈的高層官員、聖縣警局大隊長傑森(James Jensen)與副警長成洙一(Rick Sung)。根據警長辦公室槍枝許可證紀錄與競選財務報告分析，史密斯政治競選經費捐助者所獲隱藏攜帶武器許可證的可能性約為14倍。競選捐款紀錄顯示，摩爾與另一名蘋果高層是史密斯競選連任的財務捐款人之一。摩爾的律師則說，捐款並不構成賄賂。

蘋果 警察

上一則

全加浪費疫苗數量 阿拉米達縣最多

下一則

勞動力萎縮 馬連縣勞工短缺 影響經濟復甦

延伸閱讀

蒙多西諾「Fiddlehead's」咖啡店 戴口罩竟多收5元

蒙多西諾「Fiddlehead's」咖啡店 戴口罩竟多收5元
北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元
加州輕鐵9死槍案 兇手鎖定尋仇對象

加州輕鐵9死槍案 兇手鎖定尋仇對象
用TikTok救母語 人氣網紅替黑人手語添熱度

用TikTok救母語 人氣網紅替黑人手語添熱度
MLB／吞回春藥？普荷斯敲轉戰道奇首轟

MLB／吞回春藥？普荷斯敲轉戰道奇首轟

熱門新聞

如果柯瑞今年提前頂薪續約，加上此前一份頂薪合同，他將成為史上首個簽署兩份價值2億以上合同的球員。（記者劉先進／攝影）

NBA／柯瑞頂薪續約勇士？38歲年薪近6000萬

2021-05-28 00:29

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

2021-05-31 19:11
Weee!的成功都來自於創辦人Larry Liu的堅持和努力。（記者江碩涵／攝影）

華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

2021-05-29 17:31
蒙多西諾一家咖啡館老板稱，將為戴口罩或面具的顧客加收5元費用。(電視新聞截圖)

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

2021-05-29 00:14
加州卡車司機短缺，貨運公司提供多項福利搶人。（Getty Images）

還在學程式設計？現在卡車司機才好賺

2021-05-31 02:14

聖荷西VTA輕軌電車停放場大規模槍擊案

2021-05-26 13:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪