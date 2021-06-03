蘋果高層隱藏式攜槍執照行賄？ 聖他克拉拉縣法官撤案
聖他克拉拉縣法官日昨撤銷針對一起涉及蘋果公司高層的刑事案件。該名高層被指控賄賂警察局主管，以獲取隱藏式攜槍許可證。蘋果公司的全球安全長摩爾（Thomas Moyer）去年11月被大陪審團起訴，指控他同意協助向聖他克拉拉縣警長辦公室捐贈200台iPad，以換取隱藏式攜槍執照。這些許可證少見地由警長史密斯(Laurie Smith)發給。
摩爾的律師試圖於今年3月駁回此案，高等法院法官葛夫恩(Eric Geffon)於1日裁決中表示同意。他在裁決書中寫道，基於證據，大陪審團無法合理得出結論，摩爾捐贈iPad足以影響隱藏式攜槍許可證發放、而存在賄賂意圖。因為他沒有不當得利。
儘管摩爾的律師從未對iPad捐贈以及摩爾努力為保安人員爭取隱藏式攜槍許可證提出異議，但一直維持兩者之間沒有連結關係的說法，稱捐贈iPad並非為了交換隱藏式攜槍執照。律師史瓦森(Ed Swanson)表示，蘋果捐贈iPad支持警長辦公室，他們也在尋求隱藏式攜槍許可，兩件事沒有關聯。不是交換條件。
摩爾透過律師發出書面聲明，感謝法庭、蘋果公司與其他人。感謝法庭詳細考量此案，讓他可繼續過生活。也感謝蘋果公司、朋友與家人的堅定支持。
上訴法院法官上周裁定，地檢處不能因為南灣律師舒姆(Christopher Schumb)與聖縣地方檢察長羅森(Jeff Rosen)間的友誼及籌款努力，而起訴被告與舒姆。總檢察長辦公室目前正計畫起訴舒姆案件。上周，羅森曾在「水星報」發表聲明，指出裁決是與被指控罪行實質無關的程序變更。
此案其他被告包括另一名律師、商業主、2名警長史密斯核心圈的高層官員、聖縣警局大隊長傑森(James Jensen)與副警長成洙一(Rick Sung)。根據警長辦公室槍枝許可證紀錄與競選財務報告分析，史密斯政治競選經費捐助者所獲隱藏攜帶武器許可證的可能性約為14倍。競選捐款紀錄顯示，摩爾與另一名蘋果高層是史密斯競選連任的財務捐款人之一。摩爾的律師則說，捐款並不構成賄賂。
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