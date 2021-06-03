蘋果高層隱藏式攜槍執照行賄？ 聖他克拉拉縣法官撤案

聖他克拉拉縣法官撤銷蘋果高層隱藏式攜槍執照賄賂聖縣警長辦公室一案。(圖取自聖縣警長辦公室臉書)

聖他克拉拉縣法官日昨撤銷針對一起涉及蘋果 公司高層的刑事案件。該名高層被指控賄賂警察 局主管，以獲取隱藏式攜槍許可證。蘋果公司的全球安全長摩爾（Thomas Moyer）去年11月被大陪審團起訴，指控他同意協助向聖他克拉拉縣警長辦公室捐贈200台iPad，以換取隱藏式攜槍執照。這些許可證少見地由警長史密斯(Laurie Smith)發給。

摩爾的律師試圖於今年3月駁回此案，高等法院法官葛夫恩(Eric Geffon)於1日裁決中表示同意。他在裁決書中寫道，基於證據，大陪審團無法合理得出結論，摩爾捐贈iPad足以影響隱藏式攜槍許可證發放、而存在賄賂意圖。因為他沒有不當得利。

儘管摩爾的律師從未對iPad捐贈以及摩爾努力為保安人員爭取隱藏式攜槍許可證提出異議，但一直維持兩者之間沒有連結關係的說法，稱捐贈iPad並非為了交換隱藏式攜槍執照。律師史瓦森(Ed Swanson)表示，蘋果捐贈iPad支持警長辦公室，他們也在尋求隱藏式攜槍許可，兩件事沒有關聯。不是交換條件。

摩爾透過律師發出書面聲明，感謝法庭、蘋果公司與其他人。感謝法庭詳細考量此案，讓他可繼續過生活。也感謝蘋果公司、朋友與家人的堅定支持。

上訴法院法官上周裁定，地檢處不能因為南灣律師舒姆(Christopher Schumb)與聖縣地方檢察長羅森(Jeff Rosen)間的友誼及籌款努力，而起訴被告與舒姆。總檢察長辦公室目前正計畫起訴舒姆案件。上周，羅森曾在「水星報」發表聲明，指出裁決是與被指控罪行實質無關的程序變更。

此案其他被告包括另一名律師、商業主、2名警長史密斯核心圈的高層官員、聖縣警局大隊長傑森(James Jensen)與副警長成洙一(Rick Sung)。根據警長辦公室槍枝許可證紀錄與競選財務報告分析，史密斯政治競選經費捐助者所獲隱藏攜帶武器許可證的可能性約為14倍。競選捐款紀錄顯示，摩爾與另一名蘋果高層是史密斯競選連任的財務捐款人之一。摩爾的律師則說，捐款並不構成賄賂。