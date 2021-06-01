加州逾2萬危險人物私藏槍械武器 難查緝

美國管制槍械執行困難。有時徒有法律，卻缺少人力執行。（美聯社）

美國 50個州中，有20個州採行槍械管制法，規定如認定某人擁槍會對自己或別人造成危險者，則不准持有槍械，如這些危險民眾私藏槍械，政府可將其武器沒收。

加州 就是這20個州中的一州。但是由於目前加州的武裝與禁止持槍者管理中心(the Armed and Prohibited Persons System)執法人數過低，無法監管數以萬計的禁止持槍的加州居民。根據加州司法廳，去年州府一共從加州居民中收回1243把槍械。但事實上，加州目前還有2萬3598人是不准持有槍械的，但這些人卻繼續私藏槍枝武器。

戴維斯加大防制暴力研究中心主任溫特穆德(Garen Wintemute)說，禁止持槍者管理中心內，執法人員才不過三、四十人，卻要管轄整個加州，有的時候必須開好幾個小時的車到不准私藏槍械人士的住處，執法情況不甚理想。

基佛德斯防止槍械暴力法律中心(the Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)執行主任湯瑪斯 (Robyn Thomas)表示，加州已設有武裝與禁止持槍者管理中心，應能教導民眾，發現危險人士時，如何採取預防悲劇發生。

湯瑪斯認為，由於沒有聯邦管制辦法，即使加州採行嚴格管理槍械，執行起來仍有困難。他說，如果人們想買槍，或者到一些槍械管理鬆懈的州去購買槍械，這都是很容易做到的事情。

目前情況的確如此，槍械武器從管理鬆懈的州被運送到管理嚴格的州，但政府卻少有辦法和人力防止。根據基佛德斯法，加州號稱全國管理槍械最嚴格的州，加州已通過民眾普遍背景調查，以及限制攻擊性武器規定。加州也是全國槍械暴力死亡率第七低的州。

包括最近發生的聖荷西輕軌車停放場槍殺事件，美國今年已發生了232宗大規模槍擊 事件。所謂大規模槍擊事件，是指事件受傷或死亡的人數，超過四人或以上者。

湯瑪斯與加州第三選區州眾議員加拉赫(James Gallagher)兩人認為，對那些有危險性民眾，加州必須採取更多管理辦法，避免大規模槍殺悲劇發生。加拉赫說，必須加強與精神科醫師的聯繫，取得危險病患相關資訊，同時與各學校合作，確認學生時期有暴力傾向學生的情況。