後疫情時代 華裔心理治療師：心理創傷不容輕忽

江佳芸擁有心理治療師執照，專業是兒童心理治療、藝術治療及團體治療，以前都透過實體操作上課，了解孩子的狀態。（照片：江佳芸提供）

隨著疫苗施打人口增加，灣區疫情 趨穩，許多人都開始進行實體活動，百業也逐漸復甦。不過，在一片欣欣向榮之時，有一群需要心理幫助的人們，疫情期間不僅較容易被社會忽視，後疫情時代，更需要專業的心理幫助，才能逐漸踏穩腳步。West Coast Children's Clinic兒童心理治療師江佳芸（Chia-Yun Chiang）說，她在疫情間就看到過許多案例。

江佳芸擁有心理治療師執照，專業是兒童心理治療、藝術治療及團體治療，同時也是特殊兒童之友會的親子瑜珈老師。她說，以前心理治療課程都是實體接觸個案，透過治療課程，她可以實際了解個案內心狀態及需要幫助的部分，尤其是團體治療，許多個案雖不擅言詞，但會透過肢體語言、細微動作，透露出內心不安與問題，但這些實體課程都在疫情時消失了。

江佳芸以前也會上高齡者的藝術治療課程，圖為長者畫的圖。（照片：江佳芸提供）

她回憶，課程轉為網路後，許多個案肢體語言或動作她沒辦法觀察到，尤其是團體課程，許多個案也因為在網路上課，變得不想分享，這在心理治療以及團體治療上都成了難題。此外，去年疫情最嚴重時，江佳芸在實務心理治療過程中發現許多家庭出現了問題，除了婦女被家暴 機率高、家庭壓力大外，許多原本已經進入治療系統的小小孩，作息都被打亂了。

她說，許多原本固定上治療課程的孩子都消失了，以前因為家長必須空出一個時段帶孩子實體上課，但疫情期間改成網路治療後，對家長來說反而變得可有可無，有些孩子不會用電腦網路設備，沒辦法進行課程，有些家庭則是根本沒有設備或隱密空間，可以讓孩子上課，導致許多個案治療幾乎停擺。

WestCoast Children's Clinic 兒童心理治療師江佳芸同時也是親子瑜珈老師，透過瑜珈課程，讓更多孩子釋放身體的壓力。（照片：江佳芸提供）

隨著疫情逐漸減緩，江佳芸也開始進行實體家訪，發現疫情期間真的許多家庭面臨了很大的難題。她在家訪過程中遇到了一個寄養家庭，收養5歲和2歲的孩子，這兩個孩子的原生家庭無法照料，加上從未接受教育，導致5歲的孩子仍在包尿布、吸奶瓶，無法達到應有的生活自理，寄養家庭一開始收養就遇到疫情，也無法獲得外界幫助與關懷。

江佳芸說，她今年首度家訪那個寄養家庭時，發現寄養家庭本身的壓力也相當大，因此她同步關心了寄養媽媽，沒想到一開口，寄養媽媽淚如雨下，訴說疫情期間辛苦的過程。寄養媽媽說完後，很感謝江佳芸，並說她也需要人們的關心，也想要有個情緒的出口。

江佳芸說，她經歷了許多類似的案例與故事，也讓她發現，即便疫情逐漸結束，但這些沒有獲社會足夠重視的人們及家庭，其實更需要關心，尤其是在後疫情時代。江佳芸說，隨著疫情開放，她除了將兒童心理治療課程逐步實體化開放後，最迫不及待的就是藝術治療、團體治療及兒童瑜珈等課程，有些課程也適合高齡退休人士參與，透過課程分享，解決情緒以及壓力等問題。