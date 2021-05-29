華人網購平台Weee! 疫情下異軍突起 下一步拚上市

Weee!的成功都來自於創辦人Larry Liu的堅持和努力。（記者江碩涵／攝影）

2020年新冠病毒疫情 下，許多行業面臨生存危機，不過也有些行業反而異軍突起，搶搭上了在家網購的熱潮，尤其是亞洲的食物和商品。網購平台Weee!從舊金山灣區起家，一路擴展至全美十多個大城市，遍及東西岸、中部地區，只要有華人 的地方就有Weee!。不僅於此，Weee!現在還搶攻非華人市場，下一步目標是讓日本裔、韓裔、越南裔、西語裔的民眾，也能輕鬆網購。Weee!的成功來自於創辦人Larry Liu的堅持和努力。

畢業於上海交通大學的Larry Liu早期就來美國 上班。身為工程師的Larry當時在Intel當工程師，2008年邊上班、邊讀MBA學習各種商業經營。同時間他也在ebay做網拍當副業，一面賣些小東西，一面觀察市場需求，從中得到一些樂趣。Larry說，他發現自己對價格和零售業十分有興趣，且也有自己的一套看法。

2012年，Larry創業的想法正式萌芽，他當時寫了一個爬蟲程式，比價Amazon與ebay同樣產品，並買低賣高，透過價差套利。雖然這個程式很厲害，但對Larry來說，他想要做的是更有意義的事。直到微信崛起，灣區華人開始會在微信上開始團購，讓Larry產生更多創業的想法。

他發現當時許多華人會在微信上跟單，尤其是特殊產品，例如當季農漁貨，或是來自亞洲進口到美國的商品，都會引起灣區華人跟風採買，但團購有其地域限制性，不僅要去團購主家領貨，商品也往往只有那幾樣，因此他想創造出更好的團購平台。

2015年Weee!正式成立，不過當時的Weee!仍以團購為主要營運方向，只是提供團購貨源問題、聯繫供應商及管理客戶關係，很快地A輪融資就用完了，Weee!的成長速度也開始停緩，連帶地影響B輪投資進度。Larry為了籌資也回到中國繼續融資，某日天雨路滑，他也在想著其他心事，分心走路一不小心滑倒、骨折，也讓他不得不躺在家裡休息一陣子。而這也是Weee!轉型的契機。

Larry回憶，他當時躺在家裡動彈不得，反而沒機會胡思亂想。他重新思考了Weee!的定位以及後續方向，決定將Weee!轉型為直接面對消費者的電商，且要讓消費者享受「一站式購物體驗」。重新定義企業架構後，Larry重新融資，並直接面對消費者市場，一下子打響名號，灣區不少消費者陸續加入會員，開始在Weee!上購物。

不過真正讓Weee!異軍突起並有猛爆性成長，則是因為疫情。2020年美國疫情剛爆發，許多人搶購食物，Weee!當時也迎來超大量訂單。Weee!不畏疫情，立刻擴張倉儲及人手，增加商品數量，也因為網路社群的「砍單」效應發揮極大的影響力，許多網友都以一拉十、十拉百的速度加入Weee!的行列，Weee!瞬間暴紅，成為華人間口耳相傳的購物平台。

Weee!目前已進入D輪融資3.15億元，由投資方DSTGlobal領投，新投資方包括由黑石、Arena Holdings及Tiger Global管理的多個基金，總計籌到4.15億美元。Larry說，目前Weee!擁有上千名員工，服務上千萬筆訂單，十多個大城市都有Weee!的足跡，除了華人外，下一步則是其他族裔的消費者，更遠的目標則朝上市前進，成為華人創業之光。

Larry Liu小檔案

職稱：Weee!創辦人

經歷：Intel工程師

事業：美國生鮮電商Weee!

學歷：UC Davis MBA、上海交通大學電機系

資料來源：記者採訪