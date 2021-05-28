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黃之瀚：健康無國界 WHA排除台灣「完全沒道理」

記者李榮／史丹福報導
黃之瀚探討「拭目以待: 北京試圖封鎖台灣國際空間及美國因應」。（記者李榮／翻攝）
黃之瀚探討「拭目以待: 北京試圖封鎖台灣國際空間及美國因應」。（記者李榮／翻攝）

史丹福大學胡佛研究院「台灣在印太地區」27日舉行線上研討會，邀請前國務院副助卿、資深研究員黃之瀚（Alex Wong）主講，講題為「拭目以待: 北京試圖封鎖台灣國際空間及美國因應」(Watch This Space: Beijing's Push to Close Off Taiwan's International Space and the U.S. Response)。

黃之瀚畢業於賓州大學，主修英國文學與法文，畢業後進入哈佛大學拿到法學博士學位。他的研究專長包括美國國家安全政策，以及外交事務，並特別專精於印太地區與朝鮮半島。當日座談由史丹福大學胡佛研究所專精台灣問題的學者祁凱立（Kharis Templeman）主持，另外學者戴雅門（Larry Diamond）也參與會議。

主辦單位介紹，今年世界衛生大會（WHA）已經召開，在當前新冠肺炎（COVID-19）大流行的背景之下，台灣卻再一次的被拒於世界衛生大會的門外。而事實上，台灣可能是世界上應對新冠肺炎大流行表現最好的地方之一，但中國大陸卻一直企圖限縮台灣的國際空間。

黃之瀚指出，中國宣稱對於台灣有主權，阻擋台灣許多的國際參與。不過，以前中國大陸對於台灣參與世界組織的基調，通常如果不觸碰主權議題，則並不會過於限縮，像是當時台灣順利進入世界貿易組織一樣。但是從總統蔡英文上台之後，中國大陸政策明顯在孤立台灣，企圖限縮台灣的國際空間。

他表示，台灣有約2400萬人口，更積極參與國際社會，也能夠貢獻國際，「從國際衛生的角度來說，把台灣排除在世界衛生大會之外完全沒有道理。」而且健康問題沒有國界，台灣無法參與，也讓許多本來可能受台灣幫忙的國家蒙受傷害。此外，對於中國而言，台灣被排除在世界衛生架構之外，也讓中國人民受傷害，因為兩岸往來密切，台灣加入可以減少各種疾病的威脅。

黃之瀚認為，中國近年來加強在個組織之間希望強化影響力，並孤立台灣。而台灣如果能參與國際組織，無論是正式或者非正式的身份，都會對於台灣有所幫助。

疫情之下，疫苗的取得也成為政治角力的手段。當日有聽眾提問關心台灣在南美洲唯一個邦交國巴拉圭，傳在與中國大陸談疫苗的供給，也恐動搖台巴之間的關係，「美國是否應該介入？」黃之瀚指出，他個人沒有緊追此事的進展，不過他認為國與國之間的外交關係牽涉許多面向，不是短暫單一的需求，也不該只因為疫苗而改變外交，而是看長久的關係、價值信仰等。另一方面來說，台灣近來疫情升溫，疫苗也短缺，他認為美國幫助夥伴則是應該的。

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