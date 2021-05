黃之瀚：健康無國界 WHA排除台灣「完全沒道理」

黃之瀚探討「拭目以待: 北京試圖封鎖台灣國際空間及美國因應」。(記者李榮/翻攝)

史丹福大學胡佛研究院「台灣 在印太地區」27日舉行線上研討會,邀請前國務院副助卿、資深研究員黃之瀚(Alex Wong)主講,講題為「拭目以待: 北京試圖封鎖台灣國際空間及美國 因應」(Watch This Space: Beijing's Push to Close Off Taiwan's International Space and the U.S. Response)。

黃之瀚畢業於賓州大學,主修英國文學與法文,畢業後進入哈佛大學拿到法學博士學位。他的研究專長包括美國國家安全政策,以及外交事務,並特別專精於印太地區與朝鮮半島。當日座談由史丹福大學胡佛研究所專精台灣問題的學者祁凱立(Kharis Templeman)主持,另外學者戴雅門(Larry Diamond)也參與會議。

主辦單位介紹,今年世界衛生大會(WHA)已經召開,在當前新冠肺炎(COVID-19)大流行的背景之下,台灣卻再一次的被拒於世界衛生大會的門外。而事實上,台灣可能是世界上應對新冠肺炎大流行表現最好的地方之一,但中國 大陸卻一直企圖限縮台灣的國際空間。

黃之瀚指出,中國宣稱對於台灣有主權,阻擋台灣許多的國際參與。不過,以前中國大陸對於台灣參與世界組織的基調,通常如果不觸碰主權議題,則並不會過於限縮,像是當時台灣順利進入世界貿易組織一樣。但是從總統蔡英文上台之後,中國大陸政策明顯在孤立台灣,企圖限縮台灣的國際空間。

他表示,台灣有約2400萬人口,更積極參與國際社會,也能夠貢獻國際,「從國際衛生的角度來說,把台灣排除在世界衛生大會之外完全沒有道理。」而且健康問題沒有國界,台灣無法參與,也讓許多本來可能受台灣幫忙的國家蒙受傷害。此外,對於中國而言,台灣被排除在世界衛生架構之外,也讓中國人民受傷害,因為兩岸往來密切,台灣加入可以減少各種疾病的威脅。

黃之瀚認為,中國近年來加強在個組織之間希望強化影響力,並孤立台灣。而台灣如果能參與國際組織,無論是正式或者非正式的身份,都會對於台灣有所幫助。

疫情之下,疫苗的取得也成為政治角力的手段。當日有聽眾提問關心台灣在南美洲唯一個邦交國巴拉圭,傳在與中國大陸談疫苗的供給,也恐動搖台巴之間的關係,「美國是否應該介入?」黃之瀚指出,他個人沒有緊追此事的進展,不過他認為國與國之間的外交關係牽涉許多面向,不是短暫單一的需求,也不該只因為疫苗而改變外交,而是看長久的關係、價值信仰等。另一方面來說,台灣近來疫情升溫,疫苗也短缺,他認為美國幫助夥伴則是應該的。