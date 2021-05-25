男子屋崙搭機拒戴口罩 恐遭重罰9000元

一名於2月搭乘西南航空從屋崙飛往休士頓的男子，因拒戴口罩，可能被聯邦重罰9000元。（Getty Images）

美國 聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）表示，一名於2月搭乘西南航空（Southwest Airlines）班機從屋崙飛往休士頓 的男子，因為在機上拒絕佩戴口罩 ，可能被重罰9000元。

航空總署表示，今年到目前為止，他們共收到約1900件乘客拒絕在飛機上佩戴口罩的案件。航空總署24日對5名乘客處以最高民事訴訟罰金1萬5000元，因為這幾名乘客行為乖張，涉嫌在飛機上干擾或攻擊要求他們遵守聯邦法規戴口罩的空服員。

航空總署表示，屋崙飛往休士頓的西南航空案件發生於2月20日，一名空服員要求這名男性乘客的臉部遮蓋物要蓋住鼻子。空服員後來提供這名男子一個口罩，但男子將口罩丟在地上拒絕佩戴，還表示德州不會強迫民眾佩戴口罩。這架西南航空班機的機長於是聯絡休士頓執法單位，要求他們在飛機落地後處理事件。

航空總署指出，航空班機乘客要遵守的是美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）的口罩令，而非各州的口罩令。

航空總署24日還舉出一個阿拉斯加航空的案例，他們打算對一名1月搭機從華府飛往西雅圖的乘客處以1萬5000元罰金。這名涉事乘客動手猛推一名在機上檢查乘客是否佩戴口罩的空服員。