加州首位菲裔檢察長邦塔 美國夢典範

加州首位菲裔檢察長邦塔認為，自己仍是以家為中心的男人。當做艱難決定時，會自問兩件事：父母會怎麼做？是否可驕傲地向孩子解釋自己做了什麼？(圖取自邦塔個人臉書)

這是一個扎根於社會正義的美國 夢故事──邦塔(Rob Bonta)成為加州 首位菲律賓裔檢察長。他說，自己的父母曾經是積極的維權人士，他們所做的已成為美國歷史上最重要的社會正義行動的一部分，為正義而戰。

邦塔出生在菲律賓奎松市，隨家人移民來美時僅有2個月大。他們移民來美時，正當菲律賓總統馬可仕宣布戒嚴令。來到加州，家人在靠近「聯合農民工會」(United Farm Workers)總部的拉巴斯一處拖車房屋找到住處，父母就在西裔農工領袖查維茲(Cesar Chavez)、西裔民權領袖維爾塔(Dolores Huerta)、菲律賓民權領袖克魯茲(Philip Vera Cruz)身旁工作。

毫不驚訝，邦塔很快成為「民權運動的孩子」。他表示，從小耳濡目染的一切啟發了他，想要繼承他們，盡力完成他們未完成的理想。受到他們領導力與價值觀影響，也促使他成為領袖。邦塔曾被稱為全美最自由派的檢察長之一，現在則成為加州「最高警察」(top cop)。他曾因一場有關過度警備的爭論，大聲指責執法人員與其所巡邏社區之間的信任缺乏。

除此之外，邦塔最重要工作是打擊仇恨犯罪。當問及解決有關近來針對亞太裔的持續仇恨襲擊，他認為，目前危機有必要進入緊急狀況。他說，對於有誰被當成目標，哪個種族以及來自何處，那是相當私人的議題。亞裔美人社區感受到許多仇恨、偏執與歧視的痛楚。

邦塔的父母以身作則，為信念而戰，他也與三個年幼孩子進行有關議題直接溝通，與被視為生命夥伴的妻子米亞(Mia Bonta)共同承擔責任。邦塔說，這相當困難，作為父親，當然想保護孩子，但仍必須討論這個嚴肅的話題。

邦塔的經歷包括曾任加州歷史上首位贏得議會選舉的菲律賓裔眾議員 ，曾任代表包括屋崙、阿拉米達、聖利安曲等東灣選區的第18區加州眾議員。在此之前，由於他的法律專業，邦塔擔任舊金山市檢察辦公室副檢察官共9年時間。

這些領導角色，都有助於他處理亞太裔數個世代所面臨的挑戰。他相信，可以採取行動，建設更公平的社區，為所有人提供更多機會、公正與包容。邦塔也指出，亞太裔背景的文化價值，對他別具意義，也有助於他的工作。其中，菲律賓族裔社群的同情心與關懷，是所有社區間的共通性。

儘管邦塔成為加州首位菲律賓裔檢察長，但在他自己的認知中，他仍是以家為中心的男人。「當我做艱難決定時，會自問兩件事：我的父母會怎麼做？我是否能驕傲地向孩子解釋自己做了什麼？」邦塔說，這些都幫助他做出符合他人利益的最佳決定。