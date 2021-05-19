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猶太裔員工促Google公司領導層公開譴責以色列

記者陳程威／山景城報導
聖荷西民眾舉行支持巴勒斯坦抗議以色列軍事行動的遊行。（阿拉伯資源中心提供）
聖荷西民眾舉行支持巴勒斯坦抗議以色列軍事行動的遊行。（阿拉伯資源中心提供）

超過250名Google公司員工日前簽署了內部信件，呼籲公司領導層譴責以色列針對巴勒斯坦人的襲擊，為巴勒斯坦援助組織提供幫助。同時要求Google調查任何潛在有可能導致侵犯巴勒斯坦人權的Google合同。據字母工會表示，在上個月，Google就跟以色列政府簽署了高達12億元的雲計算合同。

內部信是由Google內部的猶太裔員工參與起草的。公開信裡員工們表示，作為猶太人，並不支持公司內部要求管理層完全支持以色列，以及親猶太復國主義行動者的觀點。

他們說，反對將以色列與猶太人混為一談，同時強調，反對猶太復國主義並不是反猶主義。他們呼籲領導層採取積極的行動。包括關注巴勒斯坦裔Google員工的需要。

信中表示，巴勒斯坦民眾受到持續的軍事化殖民暴力的影響，要求公司領導層傾聽巴勒斯坦員工的呼聲。同時要求Google為巴勒斯坦人權組織提供資金，確保任何對以色列的人道主義救援都應該與對巴勒斯坦人權救助相匹配。

同時，信中還要求Google領導層在發布全公司範圍內聲明，承認在巴勒斯坦和以色列境內的暴力行為。其中必須包括直接承認以色列軍隊的軍事暴力行為對巴勒斯坦人造成的傷害。同時要求Google領導層拒絕任何將批評以色列或猶太復國主義視為反猶主義的立場。

信中表示，將反猶太復國主義當作反猶主義，是限制言論自由，「將會分散人們對真正反猶主義行為的注意力，從而損害巴勒斯坦人和猶太人追求正義的努」。

員工要求Google重申其對人權的承諾。員工表示，以色列許多行為都違反了聯合國致力於維護的人權原則。要求調查Google的母公司，字母公司（Alphabet）所有商業合同以及企業捐贈行為進行審查，並且終止任何存在侵犯巴勒斯坦人權的合同。

截至發稿前，Google以及母公司Alphabet都未對員工上述行為做出回應。

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