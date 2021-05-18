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2幼兒陳屍家中 失蹤父遭控「虐兒致死」灣區被捕

編譯組／灣區17日電
內布拉斯加州兩名幼兒陳屍家中，失蹤父親普萊斯在灣區被捕。(圖由柏衛警察局提供)
內布拉斯加州兩名幼兒陳屍家中，失蹤父親普萊斯在灣區被捕。(圖由柏衛警察局提供)

當局表示，內布拉斯加東部小城有兩名幼童陳屍家中。他們的父親原本在家進行具有法院命令的探視(court-ordered visitation)，他已於17日被指控虐待兒童致死罪名被捕。

被害兒童分別是5歲的艾蜜莉(Emily Price)與3歲的希爾多(Theodore Price)，16日上午被發現陳屍在內布拉斯加州東部城市奧馬哈(Omaha)南邊的柏衛小鎮(Bellevue)房屋內。他們的父親、嫌犯普萊斯(Adam Price)現年35歲，已於16日當天在加州靠近舊金山的柏斯菲卡被捕。引渡聽證會將於18日舉行。

警方並未透露孩子是如何死亡。根據「奧馬哈世界先驅報」報導，指控罪刑內容也未特別說明，普萊斯是如何造成孩子致死。

兩個孩子的母親尼爾森(Mary Nielsen)表示，她與普萊斯正在處理離婚相關事宜，孩子並在他們父親的家中進行法院命令的探視。

尼爾森原已與孩子一起搬到伊利諾州，先前曾不只一次打電話給警察，並在社交媒體發出求救訊息、試圖尋找孩子的下落，她表示，自13日開始就沒聽到兩個孩子的消息。尼爾森說，她的丈夫在法院命令下，必須在孩子探視期間，和她進行每日通訊。

柏衛地區警察曾在尼爾森的要求下，兩次前往普萊斯家，一次於15日周六晚間、一次於16日周日清晨，但皆因為沒人應門而離開。柏衛警察局發言人賈席斯基(Andy Jashinske)在新聞稿中表示，警察沒有足夠理由強行進入家中。

一名友人在尼爾森的請求下，16日上午約11時來到普萊斯家，發現門未上鎖而進入家中，發現孩子屍體後報警。

尼爾森告訴「奧馬哈世界先驅報」，孩子們快樂、甜蜜又充滿愛。艾蜜莉非常聰慧，希爾多則是典型喜歡玩超級英雄的小男生。她17日在臉書發文說：「我好希望能再抱一次你們，告訴你們我有多愛你們。請安息，我最甜蜜的寶貝們。」

警察 內布拉斯加州 舊金山

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