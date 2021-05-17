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小偷猖狂 金山5年關17家Walgreens藥房

編譯組╱灣區16日電
由於屢遭偷竊，舊金山過去五年內一共有15家Walgreens連鎖店被迫關門。本圖為示意圖，並非文中所述的Walgreens藥房。(Google街景圖)
由於屢遭偷竊，舊金山過去五年內一共有15家Walgreens連鎖店被迫關門。本圖為示意圖，並非文中所述的Walgreens藥房。(Google街景圖)

過去四年來，77歲長者蘇索耶夫(John Susoeff)經常從他的住所出發，走過兩個街區，到Bush街與Larkin街交叉口處的Walgreens藥房領取他自己的處方藥，也經常替他一些行動不便友人領取藥物，或者購買電話卡。

可是從3月起一切都起了變化由於店內行竊氾濫，這家Walgreens房與許多舊金山Walgreens房連鎖店或CVS藥房一樣，都被迫停止營業。蘇索耶夫走路必須靠拐杖。這家Walgreens房關門後，他必須走六個街區，幾乎是三倍的路，到最近一家藥房領取處方藥，或者購買生活必需品。

蘇索耶夫說，實在糟糕透了。他最後一次到這家剛關門的Walgreens買東西時，發現連店內銷售的牛肉乾都必須放在櫃子內上鎖，防止小偷偷竊。鄰近一家於2019年關門的CVS藥房連鎖店也面臨同樣店內行竊問題，防不勝防，只有關門了事。

蘇索耶夫說，小偷太猖獗了，他不怪這家Walgreens關門。舊金山警方表示，舊金山大部分地區偷竊案大幅飆高。新冠疫情間，店內偷竊情形稍有改善，主要是居家隔離所造成的。警方指出，許多店家店內東西被偷，只有自認倒楣，沒向警方報案。更嚴重的是，舊金山店內偷竊行為愈來愈猖狂，也愈來愈殘暴。

許多受害零售業者表示，許多行竊小偷屬於職業犯罪系統，並非一般人受到窮困所逼鋌而走險。一家CVS藥房經理稱舊金山為「專門針對零售業的組織性犯罪中心」。店內偷竊在疫情間也經常發生。

舊金山市議員安世輝(Ahsha Safai)指出，民眾，特別是長者、殘障者，以及小孩害怕上街買東西，因為小偷太猖狂了，市府與其他單位必須想辦法處理這個問題。

CVS藥房在舊金山有53家連鎖店。加州與夏威夷州藥物與零售業管理中心副總裁卡尼漢(Jason Cunningham)說，由於店內偷竊，舊金山過去五年內，一共有15家Walgreens連鎖店被迫關門。

舊金山 零售業 疫情

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