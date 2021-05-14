獄中痛毆犯人 聖縣31幫派囚犯被起訴

聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，監獄並非法律禁區，在監獄的暴力行為比起外面更不可被接受。（聖縣檢察長辦公室提供）

大陪審團起訴了聖他克拉拉縣監獄 中的31名幫派 囚犯，指控他們2020年11月時圍毆一個同獄囚犯約6分鐘，導致被襲擊者流血、全身赤裸且骨折。31名囚犯被指控犯有重罪，其中19名囚犯被控嚴重人身傷害罪、兩名囚犯被控恐嚇證人，五名囚犯被控打擊證人。聖他克拉拉縣地檢官辦公室已於11日對所有被告提起告訴及提審，若罪名成立，這群犯人將面臨更嚴重的刑期。

事件發生於2020年11月30日晚上7時30分左右，一名正在聖縣密爾比達監獄坐牢的40歲囚犯，進入房間時被同房的一群囚犯拳打腳踢、圍毆，他還被拖到靠近保全的窗戶空間，被一群人暴力毆打，還有囚犯在他已經流血的臉上倒地板清潔劑，整個襲擊過程全長5分37秒，全都被閉路攝影 機錄了下來。

證據顯示，群聚襲擊的囚犯和受害者都是活躍的幫派成員，而這起事件發生在團體住宿空間。事件發生後，受害者被分開隔離到單獨的房間。根據獄中調查，會發生這起事件，主要原因是被襲擊者在一個尚未判決的刑事案件中配合執法部門，也因此引發幫派內鬥，整起襲擊事件都是有動機的攻擊事件，調查仍在進行中。

聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，監獄並非法律禁區，在監獄的暴力行為比起外面更不可被接受。

聖縣地檢官辦公室已指控31名襲擊人的囚犯重罪以及積極參與犯罪集團的事實，這群人已於本月11日被提審，其中19名囚犯被控嚴重傷害罪、兩名囚犯則被控恐嚇罪、五名囚犯被控打擊證人。若罪名成立，這群囚犯將面臨更嚴重的罪刑，在獄中的時間也將被延長。