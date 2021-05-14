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疫情影響 灣區辦公室房地產疲弱

編譯組／聖荷西13日電
矽谷、東灣寫字樓市場的表現好於舊金山。(取自臉書)
矽谷、東灣寫字樓市場的表現好於舊金山。(取自臉書)

商業地產調查顯示，灣區的三個主要辦公室房地產市場都因疫情而受到削弱，但舊金山的情況似乎比聖荷西和屋崙市區的市場更糟。

根據兩家商業地產公司Kidder Mathews和Colliers最近的報告，三個市場的轉租都在增加，空置率在上升，租金持平或下降--但舊金山的辦公市場問題比屋崙地區或南灣的情況更明顯。

隨著科技公司和其他公司削減在舊金山的業務，該市的轉租空間正在快速增加。然而，這兩家公司報告說，屋崙地區和聖荷西大都會區的轉租空置率也在上升。

Kidder Mathews報告說，在截至3月的一年時間裡，舊金山的轉租辦公空間的空閒率急劇上升了185%。

根據2021年第一季度Colliers的報告，在截至3月的同樣一年時間，屋崙-柏克萊-阿拉米達-艾姆瑞維爾的轉租空置率增加了100%。Kidder Mathews在報告中說，南灣轉租空置率上升了54%。  

轉租的空置空間似乎已經冷卻了南灣的寫字樓市場，屋崙市區和舊金山的市場也難逃此劫。

針對南灣的辦公市場，Kidder Mathews報告說，轉租空間和遠程工作措施的增加正在對整體租金產生下行壓力。

截至3月的一年時間裡，南灣的辦公室空置率上升了18.2%，屋崙-柏克萊-阿拉米達-艾姆瑞維爾地區上升了16.2%。但根據Kidder Mathews的報告，在同一時期，舊金山的辦公室空置率飆升了93.1%。

Kidder Mathews報告說，南灣的典型辦公室空置率為11.4%，屋崙-柏克萊-阿拉米達-艾姆瑞維爾地區為9%，而舊金山為11.2%。

在所有三個市場中，辦公室的平均租金也相對鬆垮。根據Kidder Mathews的數據，在截至3月的一年期間，屋崙-柏克萊-阿拉米達-艾姆瑞維爾的辦公室租金上漲了3.6%，但舊金山金融區的租金下降了14.8%，南灣的租金下降了3.7%。

各種報告顯示，這三個主要的辦公市場都在復甦，但未來走向仍然捉摸不透。

Kidder Mathews在其關於南灣市場的報告中勾勒出了這種不確定性：「租賃價格預計將保持穩定，租戶會堅持使用短期租約，因為公司正在允許工人繼續在家工作，與計畫在COVID之後恢復正常狀態二者之間進行權衡。」

舊金山 屋崙 租金

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