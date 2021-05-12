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遭非法進入還逼拆 佛利蒙佛寺控市府歧視

記者李榮／佛利蒙報導
--阿里奧圖（中）與李妙蘭（右）指控佛利蒙市府歧視。（記者李榮／攝影）
--阿里奧圖（中）與李妙蘭（右）指控佛利蒙市府歧視。（記者李榮／攝影）

佛利蒙一間名為「Temple of 1001 Buddhas」的佛寺共同創辦人李妙蘭（MiaoLan Lee），以及委任的民權律師阿里奧圖（Angela Alioto）帶領的律師團，11日在佛寺召開記者會，指控佛利蒙市府涉嫌宗教、性別，以及種族的歧視。她們指控，市府不但企圖強迫李妙蘭拆除佛堂建築，更曾非法進入佛堂與李妙蘭的住處，「太誇張了，無法讓人接受！而這也是為什麼我們社會上有這麼多的歧視？」

近來美國各地對於亞裔的歧視與仇視案件頻傳，也讓「1001佛寺」的案件別引起矚目，當日的記者會吸引眾多主流媒體到場。而代表李妙蘭的律師阿里奧圖，本身也就是名人，她是前舊金山市長老阿里奧圖（Joseph Alioto）的女兒。阿里奧圖曾於1989年至1997年擔任舊金山市議員，並也曾競選舊金山市長。

「1001佛寺」在佛利蒙 Mill Creek Road的路上，從地圖上來看就在Mission Peak公園的另一邊，從680公路出口處進去還要數哩，其中不少路段是單向道，頗為幽靜。該路段雖吸引一些健行、騎車的民眾，但「1001佛寺」從外看起來相當低調，許多佛利蒙的老居民都未曾聽過該寺院。

「1001佛寺」是501(c)(3) 的非營利組織。李妙蘭在2010年時買下該址，並將部分的建物改建成為佛寺與冥想室等場地。整個園區佔地29英畝。李妙蘭將原本的穀倉等建物改建，但她說並沒有增加室內面積。

阿里奧圖與李妙蘭指出，從2010年買下以後，就花了大筆的經費打造佛寺，同時也希望能夠讓寺院的建築結構更為安全，符合現代的法規。可是多年來在申請建物許可的過程中，卻不斷被刁難，即使繳交了申請費用，卻還是不能拿到許可。她們並進一步指控，佛利蒙市府是因為李妙蘭的宗教信仰、種族、性別的因素，而濫用公權力，「這是美國，居然發生這種事情？」

阿里奧圖指出：「（市府）如果要我們對建物做什麼改正，她（李妙蘭）會照做。但是，根本不給我們機會就威脅要拆除，並不說該怎麼修正。」阿里奧圖透露，將於6月14日將此案件向聯邦法院提出控訴。

阿里奧圖表示，佛利蒙市府不但不與李妙蘭共同找出修正的辦法，還幾次侵入寺院與李妙蘭在寺院後的住家。例如2018年時，多名警察、警犬，以及市府官員和鎖匠，就進入該物業，根本違反憲法第四修正案保障的權益。而且，調查人員還在李妙蘭包括臥室與廁所的私人空間搜索。

她們表示，佛市市府要求拆除的項目中，還包括根本無需許可的「樹屋」，而且更何況，其他鄰居也有樹屋，老舊且更為危險，市府卻只針對李妙蘭的樹屋。

依照阿里奧圖的聲明中指出，在過去的20年間，市府從未要求拆除任何建築物，只有一位業主自願拆除建物。但是佛利蒙市府要求李妙蘭拆六座建物，而其中多半是宗教聖地。

佛利蒙市府對於此事的聲明指出，該寺院的多個建物並沒有合法的建築執照（building permits），並且違反市府土地分區的規定（city zoning regulations）。

--他們認為，自己的樹屋相當安全。（記者李榮／攝影）
--他們認為，自己的樹屋相當安全。（記者李榮／攝影）
「1001佛寺」中有千尊不同的佛像，都是手工雕刻。（記者李榮／攝影）
「1001佛寺」中有千尊不同的佛像，都是手工雕刻。（記者李榮／攝影）
。（記者李榮／攝影）
。（記者李榮／攝影）
「1001佛寺」中有千尊不同的佛像，都是手工雕刻。（記者李榮／攝影）
「1001佛寺」中有千尊不同的佛像，都是手工雕刻。（記者李榮／攝影）
-園區中還有基督教等其他宗教的標誌。李妙蘭對此指出，這是尊重所有宗教。（記者李榮...
-園區中還有基督教等其他宗教的標誌。李妙蘭對此指出，這是尊重所有宗教。（記者李榮／攝影）
佛堂內有超過千尊的佛像。（記者李榮／攝影）
佛堂內有超過千尊的佛像。（記者李榮／攝影）

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