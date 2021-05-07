提高亞裔投票參與 首重消除語言障礙

有專家指出提高亞裔社區的投票參與度，重點在於消除語言障礙。（本報檔案照片）

投票 權利的話題，在總統選舉之後持續延燒。多州都有通過法例提高投票門檻，引起爭議。同時在國會中也有消除投票障礙、提高投票參與的法案。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）舉辦線上論壇，討論最新有關投票權益的爭議。有專家指出，提高亞裔 社區的投票參與度，重點在於消除語言障礙，讓亞裔選民可以更直接理解選票上的內容。

位於華盛頓首府的亞美公義促進中心（AAAJ）的行政主任楊重遠表示，2020年的總統選舉，亞太裔創下投票紀錄。有一些州的亞裔選民的投票率激增。像是德州，亞裔選民的投票人數就翻了一倍，亞歷桑納州則是上升了80%。副總統賀錦麗（Kamala Harris）的亞裔血統也激起一些亞太裔選民的投票意願。

楊重遠指出大約有三分之一的亞裔選民，英文程度都有限。（EMS提供）

他形容，2020年因為有人口普查和總統選舉，這些社會公共事務都有推動民眾的投票參與度。如今社會民權運動轟轟烈烈，民眾參與政治的熱情也很高，反亞裔的暴力、族裔平權等，也讓少數族裔社區團結一致，對抗種族歧視 。

但是，語言障礙仍然會是阻撓亞裔社區投票參與度的一個重要因素。他指出，大約有三分之一的亞裔選民，英文程度都有限。過去的選舉觀察也多次表明，缺乏翻譯、多語言服務的話，選舉的中亞裔選民的投票能力將會被削弱。

此外，亞裔社區的人口不斷增加。也就是說，亞裔作為投票的一個人群，將發揮越來越重要的政治影響力。也就是語言障礙得到消除的話，那麼亞裔選民的投票率、投票能力將會進一步提高，對於未來美國政治的發展也會有舉足輕重的地位。

楊重遠說，現在在國會中的投票改革法案「For the People Act or S.1」和「John L. Lewis Voting Rights Advancement Act」，都將會有關於多語言服務、翻譯的要求。他認為這是重要的一步讓亞裔選民能夠跨越語言障礙。