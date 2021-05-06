加州大城市市長聯盟籲州府撥款200億 解決遊民問題

李卡多擔任主席的加州大城市聯盟呼籲州府投入200億幫助地方解決遊民問題。（視頻會議翻攝）

加州 住房問題嚴峻。根據加州住房和社區發展部的資料顯示，僅在加州就有高達16萬人正面臨著流離失所的狀況，佔全美約四分之一。房價高企的矽谷聖荷西 ，高昂的房價、停滯不前的工資、嚴重不足的公共住宅共同造就了數量龐大的流離失所的民眾。

根據聯邦調查相關調查，僅在2019年，聖荷西就有超過6000位民眾經歷了無家可歸的困境。同時，由於疫情的肆虐，更是加劇本就嚴峻的住房危機。為此以聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）為首的加州大城市市長聯盟（The Big City Mayors），日前呼籲州政府投入總額為200億元的預算 ，幫助地方政府解決遊民議題。

加州從「美國救援計畫中」（American Rescue Plan）獲得了260億元，再加上加州近期創紀錄的財政盈餘。李卡多表示，這是「千載難逢」的機會。

「今年的預算為解決民眾流離失所議題提供了千載難逢的機會」，大城市市長聯盟於4月初寫給州府的公開信中表示，每年40億、總計5年200億元的投資，是根據施行多年幫助解決無家可歸議題的「家居鑰匙」（Homekey）單一房屋建造成本為14.8萬元而設立的。

同時，200億元的總額將是史上最大的相關舉措的撥款。聯盟公開信表示，這一計畫將會建造超過10萬套住房。根據現有機制，各地方政府已經可以從州府的Homeless Emergency Assistance Program (HEAP）和Homeless Housing, Assistance and Prevention (HHAP)中獲得資金援助用以建造幫助遊民的相關設施。

大城市市長聯盟在公開信中表示，解決流離失所與住房困境的關鍵在於州府的資金援助。「沒有州府的資金援助，這些問題都無法解決」。州議會此前也將40億阿嬤的預算案列入到了立法優先的行列之中。

然而，大城市市長聯盟並沒有明確關於使用該資金的監管流程，以及對於相關住宅建造過程的監管。此前，聖荷西市位於Monterey和Bernal街的緊急住房項目，就因存在拖欠建築工人工資以使用人力仲介雇用非工會工人，而飽受指責。