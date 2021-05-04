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研究：孕婦新生兒染疫 併發症風險多50%

編譯組／灣區3日電
研究發現，染疫懷孕婦女與新生兒出現嚴重併發症風險比過去已知高出許多。(Getty Images)
研究發現，染疫懷孕婦女與新生兒出現嚴重併發症風險比過去已知高出許多。(Getty Images)

柏克萊加大與牛津大學的研究人員發現，感染新冠病毒的懷孕婦女與新生兒，出現嚴重併發症風險比其他人高出許多。這項於上周發表的研究指出，相較於未受感染的孕婦，染疫並在懷孕期間出現症狀的孕婦，發生併發症的可能性高出50%，例如早產、子癇前症 (Pre-eclampsia)、送進加護病房及死亡。

此外，研究發現，染疫後分娩的最大風險是早產，染疫孕婦生產時發生併發症的風險，例如新生兒進入加護病房的可能性，比一般新生兒高出3倍。

新研究由牛津大學研究人員領導，內容近日發表在隸屬於「美國醫學會雜誌」的美國醫學會小兒科學期刊(JAMA Pediatrics)。研究對象包括全球18個國家、43間婦產醫院的2100名孕婦。

研究人員表示，研究內容結果突顯了在發展公共衛生防疫措施時，必須優先考慮孕婦健康。牛津大學生殖醫學教授甘乃迪(Stephen Kennedy)指出，目前已知孕婦與嬰兒染疫的風險，高出原先在疫情開始時的預想，當制定公衛措施時，必須特別注意懷孕中的婦女。

儘管新冠患者死亡率低，但出現症狀的染疫婦女，死亡風險比一般確診者高出22倍。好消息是，研究發現，沒有出現新冠症狀的染疫孕婦，與未染疫孕婦的孕期結果非常接近。

這項研究統計分析由柏克萊加大公共衛生學院助理研究員古尼爾(Robert Gunier)、資料分析師洛許(Stephen Rauch)領導小組研究人員進行。古尼爾指出，幸運的是，研究發現，無症狀的新冠陽性確診孕婦，與新冠陰性者的孕期結果相似。

此外，研究也發現，新冠染疫對新生兒的影響，沒有母親來得大。雖然有症狀顯示，染疫孕婦分娩的新生兒更容易出現併發症，但僅有12.9%嬰兒在出生後的頭幾天檢測呈現陽性。哺乳也似乎並未增加感染風險。牛津大學教授甘乃迪表示，現已知新冠對母親及嬰兒的風險，比原先預想得嚴重，因此，公衛防護措施的對象必須包含孕婦。研究訊息可協助家庭避免受到病毒感染，增強所有孕婦必須接受疫苗接種的重要性。

併發症 柏克萊加大 美國

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