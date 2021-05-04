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火災季恐提早 北加5月就亮起「紅旗警告」

編譯組／灣區3日電
東灣和聖他克魯茲縣2日發生的火災預告今年野火季提早到來。（電視新聞截圖）
東灣和聖他克魯茲縣2日發生的火災預告今年野火季提早到來。（電視新聞截圖）

去年野火季發生的嚴重山火還歷歷在目，灣區2日又發生一場大火，迫使當局發出紅旗警報（red flag），似乎預告北加州今年野火季可能提早到來。

聖他克魯茲山脈與東灣部分地區2日出現野火，使國家氣象局對沙斯達水壩（Shasta Dam）到中谷洛斯巴諾（Los Banos）的地區發出紅旗警報。2日發生火災的地區包括大盆地紅木州立公園（Big Basin Redwoods State Park），這裡也是去年8月發生CZU大火的同一地區，當時大盆地紅木州立公園97%的林地被燒毀，目前仍然處於關閉狀態。

聖荷西州大（San Jose State University）野火跨學科研究中心（Wildfire Interdisciplinary Research Center）主任克萊門斯（Craig Clements）說：「5月就發出紅旗警報，實在太瘋狂。」

國家氣象局上一次在北加州發出5月紅旗警報是在2014年。

加州持續乾旱，2日加上低濕度和強勁的東北風，即使氣溫沒有破百，仍發生火災，預告了今年野火季的提早到來。專家表示，在加州2020年創下410萬畝土地被燒毀的紀錄後，天氣現象的融合為未來帶來隱患。

克萊門斯表示，他去年就預測，今年植被含水量會比去年更低。他指出，缺乏雨水加速了樹木、野草乾燥的過程，導致它們成為水分含量低的可燃物。一旦它們固化，就不會再受土壤濕度影響，只會受大氣濕度影響。

氣象學家狄亞茲（Gerry Diaz）說：「現在只能期盼，我們不會在秋季的傳統野火季來臨前就必須處理火災問題。」

從許多角度來看，加州現在幾乎全年都是火災季節，加州防火廳（CalFire）官員表示，消防員今年1月1日至今已出動處理超過1300場火災。灣區比茲堡（Pittsburg）和蘇拉諾縣2日也發生多場小型火災。

聖他克魯茲地區州立公園總監史波爾（Chris Spohrer）表示，去年的CZU大火燒掉約100棟建築物，當時的強風助長了火勢，情況和2日的火災類似。他說：「如果今年有正常的降雨量，這種規模的火災很容易就能撲滅。」

上個月，加州水資局（Department of Water Resources）宣布，他們今年恐怕只有辦法提供民眾所需水量的5%。灣區地方水利局已開始採取措施鼓勵居民節省用水。

加州 灣區 州立公園

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